CHP’li Amasya Belediyesi’nde işçi kıyımı! Bakan Tunç: Sürecin takipçisi olacağız

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Belediyenin işine son verdiği işçilerden Selen Uysal, gazetecilere, haksız ve hukuksuz şekilde işten atıldıklarını söyledi.

"36 KİŞİNİN HEPSİNİN SAĞ PARTİDEN OLMASI TESADÜF DEĞİL"

İşlerine geri dönmek istediklerine işaret eden Uysal, "3 gün öncesine kadar belediye çalışanıydım. 36 kişinin hepsinin sağ partiden olması tesadüf değil. Ev geçindiren, çocuğu yeni doğanlar var. Ben tek başıma ev geçindiren bir insanım. Bu olaya artık siyasi değil, insanlık ve vicdan olarak bakılmasını istiyorum. Öğlene kadar çalışıp, öğleden sonra çıkışımızın verilmesinin kesinlikle insanlık davranışı olduğunu düşünmüyorum. Ekmek paramızı, işimizi geri istiyoruz." diye konuştu.