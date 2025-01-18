CHP'li Amasya Belediyesi'nde işçi kıyımı! Bakan Tunç: Sürecin takipçisi olacağız
CHP'li belediyelerde işçi kıyımları sürüyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Amasya Belediyesinin işten çıkardığı işçilerle bir araya geldi. Belediyenin işine son verdiği işçilerden Selen Uysal, ' 36 kişinin hepsinin sağ partiden olması tesadüf değil' dedi. Bakan Tunç, Amasya Belediyesinde görev yapan 36 personelin işten çıkarılmasına yönelik sürecin takipçisi olacaklarını belirterek, işçilerin her zaman yanlarında bulunduklarını dile getirdi.
CHP'li belediyelerde işçi kıyımına bir yenisi daha eklendi.
Bakan Tunç, Amasya Belediyesi tarafından bu hafta işlerine son verilen işçilerle AK Parti Amasya 8. Olağan İl Kongresinde görüştü.
Amasya Spor Salonu'nda düzenlenen kongrede "CHP belediyesinde işçi kıyımı var, sözünde dur başkan" yazılı pankart açan işçilerle konuşan Tunç, yasal sürece ilişkin bilgi aldı.
Tunç, Amasya Belediyesinde görev yapan 36 personelin işten çıkarılmasına yönelik sürecin takipçisi olacaklarını belirterek, işçilerin her zaman yanlarında bulunduklarını dile getirdi.
Belediyenin işine son verdiği işçilerden Selen Uysal, gazetecilere, haksız ve hukuksuz şekilde işten atıldıklarını söyledi.
"36 KİŞİNİN HEPSİNİN SAĞ PARTİDEN OLMASI TESADÜF DEĞİL"
İşlerine geri dönmek istediklerine işaret eden Uysal, "3 gün öncesine kadar belediye çalışanıydım. 36 kişinin hepsinin sağ partiden olması tesadüf değil. Ev geçindiren, çocuğu yeni doğanlar var. Ben tek başıma ev geçindiren bir insanım. Bu olaya artık siyasi değil, insanlık ve vicdan olarak bakılmasını istiyorum. Öğlene kadar çalışıp, öğleden sonra çıkışımızın verilmesinin kesinlikle insanlık davranışı olduğunu düşünmüyorum. Ekmek paramızı, işimizi geri istiyoruz." diye konuştu.
"PARMAKLA SEÇİLMİŞ GİBİ BİZLER İŞTEN ÇIKARILDIK"
İşçilerden Ayşe Nur ise kış gününde çok mağdur durumda kaldıklarını vurgulayarak, "Ben 5 yılı aşkın süredir belediyede çalışıyorum. MHP döneminde işe girdik. CHP gelince de bizi direkt işten attılar. Parmakla seçilmiş gibi bizler işten çıkarıldık. Bizi tazminatla kandırmalarını istemiyoruz." ifadelerini kullandı.
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