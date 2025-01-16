THY’den Suriye seferi öncesi uyarı: İsrail ve İran vatandaşları taşınmayacak

23 Ocak Perşembe günü Şam'a ilk seferini düzenleyecek olan Türk Hava Yolları (THY) resmi internet sitesinden yolcularına özel seyahat bilgilendirmesi yayımladı.

KARAR SURİYE ARAP CUMHURİYETİ TARAFINDAN!

Buna göre Suriye'ye seyahat edecek olan yolcular için Suriye Arap Cumhuriyeti Makamlarınca bir dizi kararlar alındı.

İSRAİL VE İRAN VATANDAŞLARINA GİRİŞ İZİN YOK

Karara göre, İsrail ve Iran vatandaşları hariç tüm ülke vatandaşları ülkeye giriş yapabilecekler.

Suriye vatandaşlarının Suriye uyruklu olduğunu gösteren bir belge ibrazı olacak. Lübnan vatandaşları ise anne veya babalarının Suriye vatandaşı olması halinde veya başka bir ülkede oturum hakkı ya da vizesi olması halinde ülkeye giriş yapabilecek. Basın mensupları özel izne tabi tutulacak.