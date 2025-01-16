MSB "tehdit oluşturan" diyerek uyardı: Terör örgütleri meşru hedefimiz!

Terörle mücadele (AA)

MSB'den yapılan açıklama şöyle:

TERÖRLE MÜCADELE

Millî Mücadeleden bu yana en kapsamlı en yoğun ve etkin görevleri üstün bir başarıyla icra eden Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bekamıza yönelen tüm tehdit ve tehlikelere karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir. Irak ve Suriye'nin kuzeyinde icra edilen terörle mücadele operasyonlarıyla; 62'si son bir haftada olmak üzere 1 Ocak 2024'ten bugüne kadar 3.226 (Irak'ın kuzeyi 1.539 / Suriye'nin kuzeyi 1.687 ) terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Diğer yandan geçtiğimiz hafta içerisinde Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesi ve Hakurk'ta devam eden arama-tarama faaliyetleri kapsamında tespit edilen mağaralarda çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz terörle mücadelesine eli kanlı teröristler ülkemiz ve bölgemiz için tehdit olmaktan çıkana kadar devam edecektir.

HUDUT GÜVENLİĞİ

Teknolojik vasıtalarla desteklenmiş fiziki güvenlik tedbirleri ile korunan hudutlarımızda alınan dinamik ve çok yönlü etkin tedbirler sayesinde; son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1'i terör örgütü mensubu olmak üzere 107 şahıs yakalanmış, 2.695 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 215, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 3.634 olmuştur. Ayrıca hafta içerisinde yapılan operasyonlarda 21 bin 310 gram uyuşturucu ele geçirilmiştir.

SURİYE

İstikrarın tesisi ve sığınmacıların onurlu bir şekilde geri dönüşlerinin sağlanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği Suriye'de; kalıcı güvenliğin tesisi için desteğimizi dünden daha güçlü bir şekilde sürdüreceğimizi, yeni yönetimle Suriye'nin savunma ve güvenlik kapasitesinin güçlendirilmesi ve terörle mücadele konusunda iş birliği içinde olacağımızı ifade ediyor, sınırlarımıza ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne tehdit oluşturan PKK/PYD/YPG/SDG ve DEAŞ'ın Suriye ve Irak'taki tüm unsurlarının bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da meşru hedefimiz olduğunu bir kez daha vurguluyoruz.

Bu vesileyle, 20 Ocak 2018'de, Fırat Kalkanı Harekâtı'nda şehit verdiğimiz 72 kahraman silah arkadaşımızın anısına 72 savaş uçağımızın hava taarruzuyla başlayan, Güney sınırlarımızda oluşturulmak istenen terör koridorunu parçalayan, hudutlarımızın ve bölge halkının güvenliğini sağlayan Zeytin Dalı Harekâtı'nın 7'nci yıl dönümünde canları pahasına mücadele eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz.

İSRAİL

Öte yandan, bir yılı aşkın süredir Orta Doğu'da uluslararası hukuku hiçe sayan ve Gazze'de insanlık utancının yaşanmasına neden olan İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının sona ereceğine dair varılan ateşkes mutabakatını memnuniyetle karşılıyoruz.

Ayrıca, ateşkesin sağlanmış olmasının tüm sorunların çözümü anlamına gelmediğini, iki devletli bir çözümle sonuçlanacak 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan egemen, bağımsız ve coğrafya bütünlüğüne sahip Filistin Devleti'nin kurulması için esaslı çalışmalara başlanması gerektiğini vurguluyoruz.

BEDELLİ ASKERLİK SINIFLANDIRMA SONUÇLARI

2025 yılında bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları 23 Ocak 2025 tarihinde e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden duyurulacaktır. Sonuç olarak Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; sahip olduğu güçlü imkân-kabiliyetleri ve nitelikli personeliyle her türlü tehdit ve tehlikeyi bertaraf etmeye, karada, denizde ve havada gösterdiği üstün başarılarla ülkemizin savunma ve güvenliğinin teminatı olmaya, ulusal güvenliğimizin yanı sıra bölgesel ve küresel barış ve istikrarın korunmasına önemli katkılar sunmaya devam edecektir.