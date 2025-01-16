Kılıç çekip korsan yemin okuyan teğmenler hakkında karar günü

Korsan yemin eden teğmenler (ahaber.com.tr arşiv)

BUGÜN KARAR VERİLECEK

Haklarında disiplin soruşturması başlatılan teğmenler için bugün karar verilecek.

"BİRKAÇ TANE KENDİNİ BİLMEZ TEMİZLENECEK"

Başkan Erdoğan korsan yemin skandalına karışan teğmenlere ilişkin konuşurken şu ifadeleri kullanmıştı:

"Teğmenlerin yemin töreninde bazı istismarcılar ortaya çıkmak suretiyle kılıç çekti. Kılıçları kime çekiyorsun? Bunlarla ilgili olarak gerekli bütün araştırmalar yapılıyor. Oradaki birkaç tane kendini bilmez de temizlenecek. Bunlar kaç kişi olursa olsun ordumuzda bulunması mümkün değildir. Üniversitemizle ve kara kuvvetlerimizle, Milli Savunma ile görüşmelerimizi yaptık. Bunların süratle temizlenmesi için adımlarımızı atacağız. Ordumuzu siyasi emellere alet edenlere karşı gerekli adımları mutlaka atacağız."