Kılıç çekip korsan yemin okuyan teğmenler hakkında karar günü
Kara Harp Okulu'ndaki mezuniyet töreninde bir grup teğmen, 28 Şubat sürecine ait korsan bir yemin okudu. Bu duruma ilişkin soruşturma başlatılırken teğmenlerle ilgili kararın bugün açıklanacak. Başkan Erdoğan korsan yemini okuyup kılıç çeken teğmenlere ilişkin yaptığı konuşmada 'Kılıçları kime çekiyorsun? Bunlarla ilgili olarak gerekli bütün araştırmalar yapılıyor. Oradaki birkaç tane kendini bilmez de temizlenecek.' demişti. İşte detaylar...
Kara Harp Okulu'nda 30 Ağustos günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen mezuniyet töreninde, organize olan bir grup teğmen tarafından 28 Şubat sürecine ait korsan metin okundu.
BUGÜN KARAR VERİLECEK
Haklarında disiplin soruşturması başlatılan teğmenler için bugün karar verilecek.
"BİRKAÇ TANE KENDİNİ BİLMEZ TEMİZLENECEK"
Başkan Erdoğan korsan yemin skandalına karışan teğmenlere ilişkin konuşurken şu ifadeleri kullanmıştı:
"Teğmenlerin yemin töreninde bazı istismarcılar ortaya çıkmak suretiyle kılıç çekti. Kılıçları kime çekiyorsun? Bunlarla ilgili olarak gerekli bütün araştırmalar yapılıyor. Oradaki birkaç tane kendini bilmez de temizlenecek. Bunlar kaç kişi olursa olsun ordumuzda bulunması mümkün değildir. Üniversitemizle ve kara kuvvetlerimizle, Milli Savunma ile görüşmelerimizi yaptık. Bunların süratle temizlenmesi için adımlarımızı atacağız. Ordumuzu siyasi emellere alet edenlere karşı gerekli adımları mutlaka atacağız."
BAKAN GÜLER: DİSİPLİN SUÇUDUR
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, teğmenlerin kılıçlı korsan yeminine ilişkin "Ortaya çıkan durum bir disiplin suçudur. Suç kılıç çatmak değil, kasıtlı organize disiplinsizliktir." demişti.
MSB: HER YÖNÜYLE İNCELENİYOR
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), tarafından yapılan olayla ilgili inceleme başlattığını duyururken "Olay her yönüyle incelenmektedir. Disiplin mevzuatı kapsamında kastı, kusuru, ihmali olan personel hakkında işlem yapılacaktır" ifadeleri kullanılmıştı.
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