24 Aralık 2024, Salı
Haberler Gündem Haberleri Kılıçlı korsan yemin soruşturması: Karar günü 16 Ocak!

Kılıçlı korsan yemin soruşturması: Karar günü 16 Ocak!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.12.2024 12:01 Güncelleme: 24.12.2024 12:29
ABONE OL
Kılıçlı korsan yemin soruşturması: Karar günü 16 Ocak!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 'kılıçlı korsan yemin okuyan' teğmenler ile ilgili dosyanın görüşüleceği Yüksek Disiplin Kurulu'nun (YDK) 16 Ocak 2025'te toplanacağını bildirdi.

Kara Harp Okulu'nda 30 Ağustos günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen mezuniyet töreninde, organize olan bir grup teğmen tarafından 28 Şubat sürecine ait korsan metin okumuştu.

TEĞMENLER İÇİN KARAR 16 OCAK'TA

KARAR GÜNÜ 16 OCAK

Kılıçlı korsan yemin töreninin ardından ihraç talebiyle disipline sevk edilen teğmenlerin dosyası 16 Ocak 2025'te yapılacak Yüksek Disiplin Kurulu'nda görüşülecek.

Korsan yemini okutan teğmen Ebru Eroğlu (AA) Korsan yemini okutan teğmen Ebru Eroğlu (AA)

NE OLMUŞTU?

ASKERİ CUNTA BİLDİRİSİNE GÖNDERMELİ KORSAN YEMİN

15 Temmuz darbe kalkışmasından sonra kaldırılan ve 960 mezun teğmenden yaklaşık 350'sinin kılıç çekerek okuduğu korsan yemindeki "karşılarında bizi bulacak", "kılıçlarımız keskin ve hazır olacaktır" şeklindeki sözler askeri cunta bildirilerini çağrıştırmıştı.

Korsan yeminle kılıç çeken askerler (ahaber.com.tr) Korsan yeminle kılıç çeken askerler (ahaber.com.tr)

TSK'NIN İTİBARINI ZEDELEDİLER

İlk defa 29 Ocak 1999'da yani 28 Şubat sürecinde yönergeye eklenen ve 29 Mart 2023'te yönergede yapılan değişiklikle kaldırılan korsan metnin amirlerin ikazlarına rağmen alternatif tören icra edilerek okunmasının ciddi disiplinsizlik olduğu kararlaştırıldı.

Başkan Erdoğan kılıçlı korsan yemine tepki göstermişti (AA) Başkan Erdoğan kılıçlı korsan yemine tepki göstermişti (AA)

"O KILIÇLARI KİME ÇEKİYORSUNUZ?"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan mezuniyet töreninde yasaklı yemini okuyup kılıç çeken teğmenler için "O kılıçları kime çekiyorsunuz? Gerekli bütün araştırmaların hepsi yapılıyor. Birkaç kendini bilmez temizlenecek." demişti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör