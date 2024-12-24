Kılıçlı korsan yemin soruşturması: Karar günü 16 Ocak!
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 'kılıçlı korsan yemin okuyan' teğmenler ile ilgili dosyanın görüşüleceği Yüksek Disiplin Kurulu'nun (YDK) 16 Ocak 2025'te toplanacağını bildirdi.
Kara Harp Okulu'nda 30 Ağustos günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen mezuniyet töreninde, organize olan bir grup teğmen tarafından 28 Şubat sürecine ait korsan metin okumuştu.
KARAR GÜNÜ 16 OCAK
Kılıçlı korsan yemin töreninin ardından ihraç talebiyle disipline sevk edilen teğmenlerin dosyası 16 Ocak 2025'te yapılacak Yüksek Disiplin Kurulu'nda görüşülecek.
NE OLMUŞTU?
ASKERİ CUNTA BİLDİRİSİNE GÖNDERMELİ KORSAN YEMİN
15 Temmuz darbe kalkışmasından sonra kaldırılan ve 960 mezun teğmenden yaklaşık 350'sinin kılıç çekerek okuduğu korsan yemindeki "karşılarında bizi bulacak", "kılıçlarımız keskin ve hazır olacaktır" şeklindeki sözler askeri cunta bildirilerini çağrıştırmıştı.
TSK'NIN İTİBARINI ZEDELEDİLER
İlk defa 29 Ocak 1999'da yani 28 Şubat sürecinde yönergeye eklenen ve 29 Mart 2023'te yönergede yapılan değişiklikle kaldırılan korsan metnin amirlerin ikazlarına rağmen alternatif tören icra edilerek okunmasının ciddi disiplinsizlik olduğu kararlaştırıldı.