Kılıçlı korsan yemin soruşturması: Karar günü 16 Ocak!

Korsan yeminle kılıç çeken askerler (ahaber.com.tr)

TSK'NIN İTİBARINI ZEDELEDİLER

İlk defa 29 Ocak 1999'da yani 28 Şubat sürecinde yönergeye eklenen ve 29 Mart 2023'te yönergede yapılan değişiklikle kaldırılan korsan metnin amirlerin ikazlarına rağmen alternatif tören icra edilerek okunmasının ciddi disiplinsizlik olduğu kararlaştırıldı.