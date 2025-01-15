Konya’da dev proje açılıyor! Süre 17 dakikaya inecek yıllık 6 milyar TL tasarruf sağlanacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımlarıyla Konya Çevre Yolu'nun 2. etabı trafiğe açılacak. 17 Ocak Cuma günü gerçekleştirilecek tören ile Afyonkarahisar ve Aksaray aksları arasındaki 30 kilometrelik kesim hizmete sunulacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Konya Çevre Yolu 2. Kesimi'nin 17 Ocak günü trafiğe açılacağını duyurdu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleşecek tören ile Afyonkarahisar ve Aksaray aksları arasındaki 30 kilometrelik kesim hizmete sunulacak.

İpek Yolu güzergahında yer alan Konya'nın tarih boyunca Anadolu'nun önemli yerleşimlerinden olduğunu vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Günümüzde de ülkemizin ana ulaşımını sağlayan doğu-batı ve kuzey-güney yönlerinde uzanan karayolu bağlantıları ile önemli bir kavşak noktası konumundadır." dedi.