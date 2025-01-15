Bakan Fidan’dan Suriye’de terörle mücadele mesajı: Operasyonel desteğe hazırız

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani açıklamalarda bulundu.

İşte Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Cumhurbaşkanımız Suriye'ye olan sarsılmaz desteğini bir kez daha ifade etti. Kıymetli meslektaşım ve heyetiyle birlikte uzun bir toplantı yaptık. Suriye'deki güvenlik durumunu ele aldık. Siyasi, ekonomik ve insani konuları değerlendirdik. İkili ilişkilerimizi daha kurumsal hale nasıl getirebileceğimizi ele aldık.

SURİYE'DE YENİ SAYFA AÇILDI

Esad rejimin devrilmesinin üzerinden 1 ayı aşkın zaman geçti, Suriye'de yeni sayfa açıldı. Bu sayfanın Suriye ve uluslararası toplum tarafından doğru kullanılması gerekiyor. Kapsayıcı siyasi süreç tesis edilmesi önem taşıyor. Artık kucaklaşma vakti gelmiştir. Yeni yönetimin kapsayıcı bir anlayışla hareket etmesi memnuniyet vericidir. Bu tarihi dönüm noktasında uluslararası topluma düşen en büyük görev Suriye'ye her türlü desteği sağlamaktır. Suriye halkının kendi ayakları üzerinde durmasına yardımcı olmalıyız. Suriye'yi rekabet alanı değil bir işbirliği alanı olarak görmeliyiz.

"THY YAKINDA UÇUŞLARA BAŞLAYACAK"

Yeni yönetimle temasların yapıcı angajmanların sürdürülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Suriye'ye yönelik yaptırımlar maalesef hale yürürlükte. ABD'nin kısmi muafiyet getirmesi mümkün oldu. AB'nin bir çalışma yürüttüğü anlıyoruz. Temel ve Altyapı hizmetlerin verilebilmesi için yaptırımlar kalkmalı.

Yaptırımlar kalkarsa Suriyelilerin ülkesine dönüşü hızlanacaktır, Suriye'nin DEAŞ gibi terör örgütleriyle mücadele kapasitesi artacaktır. Biz Türkiye olarak bu konudaki tecrübelerimizi aktarmaya hazırız. Cumhurbaşkanımızın bu konuda tüm kurumlara ilgili talimatları verdi. THY yakında uçuşlara başlayacak. Yeni Suriye'de PKK/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerine yer yok. Yeni yönetimin terörle mücadeledeki azminden memnuniyet duyuyoruz.

GAZZE'DE ATEŞKES

Türkiye olarak her adımı destekleyeceğiz. Gazze'de yakında ateşkes olacak. Gazze'de artık yaralar sarılmalı

"BÖLGENİN GELECEĞİNDE TERÖRE YERE YOKTUR"

İstihbarat paylaşımından askeri kabiliyet geliştirmeye kadar da bu alandaki imkanlarımızı kullanmaya hazırız. DEAŞ'la mücadelede operasyonel konuda destek sağlamaya hazır olduğumuzu ifade ettik. Geçtiğimiz günlerde de bu konuda adımlarımız oldu. Bölgenin geleceğinde teröre yere yoktur. Suriye'nin parçalanmasına asla rıza göstermeyeceğiz. Türkiye ve Suriye arasındaki dostluk bağları güçlüdür. Suriyelilere ev sahipliği yaparak bunu kanıtladık. Yeni dönemde de bu bağ güçlenecektir. Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda ile ne yapmak gerekiyorsa hazırız.

ŞEYBANi'DEN TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

Şeybani, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Suriye'deki yeni yönetimin Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra ve Suriye'deki yeni yönetimin İstihbarat Başkanı Enes Hattab'la gerçekleştirdiği 3+3 formatındaki toplantının ardından Fidan ile Ankara'da ortak basın toplantısı düzenledi.

Türkiye ve halkına, ülkesiyle "Suriye'deki devrimden" bu yana birlikte oldukları için teşekkürlerini sunan Şeybani, "Suriye ve Türkiye yeni bir tarih yazdı." dedi.

Şeybani, bunun kardeşlik üzerine kurulu bir tarih olduğunu kaydederek, bölgedeki istikrarın ve güvenliğin sağlanması için bu kardeşliğin kurulduğuna değindi.

SURİYE'DE TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ VURGUSU

Yeni yönetimin Suriye halkının yaralarını sarmak istediğini belirten Şeybani, Suriye'nin toprak bütünlüğünün önemine dikkati çekti. Şeybani, "Toprak birliğimiz çok çok önemli. Merkezi hükümete bağlı, bütün topraklarımızın aynı çatı altında olmasını istiyoruz." ifadesini kullanarak bunun, Suriye'nin birliğini ve egemenliğini kazanabilmesindeki önemini vurguladı.

Türkiye ile Suriye ilişkilerinin çok yakın bir gelecekte "yeni ufuklara doğru" çeşitli alanlarda ivme kazanacağını söyleyen Şeybani, "Yeni yönetim, Suriye topraklarının Türkiye ve Türk halkına karşı tehdit olmaktan çıkarılması gerektiğine inanmaktadır." diye konuştu.

Şeybani, ayrıca Türkiye'nin yeni yönetime gösterdiği inanç nedeniyle teşekkürlerini ifade etti.