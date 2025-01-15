Ankara-Şam zirvesi! Yeni yönetimden ilk resmi ziyaret Türkiye’ye

Türkiye, Suriye'nin refah ve huzur ve barışı için yeni Suriye yönetimi ile yakın işbirliğini sürdürüyor. "Bölgesel sahiplenme" anlayışıyla hareket eden Ankara, bugün Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şibani, Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra ile İstihbarat Başkanı Enes Hattab'ı ağırlayacak.

BAŞKAN ERDOĞAN DA KABUL EDEBİLİR

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın 6 Ocak'ta Türkiye'ye gelen Ürdün Dışişleri Bakanı, Başbakan Yardımcısı Ayman Safadi, Ürdün Genelkurmay Başkanı Yusuf el-Huneyti, Ürdün İstihbarat Servisi Başkanı Ahmed Husni ile 3+3 formatlı toplantı yapmıştı. Suriye heyeti ile görüşmenin de benzer şekilde gerçekleşmesi bekleniyor. Suriyeli yetkililerin Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından da kabul edilebileceği kaydediliyor.