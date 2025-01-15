15 Ocak 2025, Çarşamba
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Ankara-Şam zirvesi! Yeni yönetimden ilk resmi ziyaret Türkiye'ye

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.01.2025 09:59 Güncelleme: 15.01.2025 11:15
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Ankara-Şam zirvesi! Yeni yönetimden ilk resmi ziyaret Türkiye’ye

Türkiye, Suriye’de barış ve refah için yeni Suriye yönetimiyle işbirliğini sürdürüyor. Bugün, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şibani, Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra ve İstihbarat Başkanı Enes Hattab Ankara’da ağırlanacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın katılacağı görüşmenin, Ürdün heyetiyle yapılan 3+3 formatındaki toplantıya benzer şekilde gerçekleşmesi planlanıyor. Suriyeli yetkililerin Başkan Erdoğan tarafından da kabul edilebileceği ifade ediliyor.

Türkiye, Suriye'nin refah ve huzur ve barışı için yeni Suriye yönetimi ile yakın işbirliğini sürdürüyor. "Bölgesel sahiplenme" anlayışıyla hareket eden Ankara, bugün Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şibani, Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra ile İstihbarat Başkanı Enes Hattab'ı ağırlayacak.

SURİYE'DEN İLK ZİYARET TÜRKİYE'YE

BAŞKAN ERDOĞAN DA KABUL EDEBİLİR

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın 6 Ocak'ta Türkiye'ye gelen Ürdün Dışişleri Bakanı, Başbakan Yardımcısı Ayman Safadi, Ürdün Genelkurmay Başkanı Yusuf el-Huneyti, Ürdün İstihbarat Servisi Başkanı Ahmed Husni ile 3+3 formatlı toplantı yapmıştı. Suriye heyeti ile görüşmenin de benzer şekilde gerçekleşmesi bekleniyor. Suriyeli yetkililerin Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından da kabul edilebileceği kaydediliyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan geçtiğimiz günlerde Şam'ı ziyaret etmişti (DHA)Dışişleri Bakanı Hakan Fidan geçtiğimiz günlerde Şam'ı ziyaret etmişti (DHA)

İLK RESMİ ZİYARET HAZIRLIĞI

Suriye Dışişleri Bakanı Şibani sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin paylaşım yaparak, "Yeni Suriye'yi temsil etmek üzere 14 yıldır Suriye halkını hiç bırakmayan Türkiye Cumhuriyeti'ne ilk resmi ziyaretimizi gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Suriye Dışişleri Bakanı Şibani (AA)Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Suriye Dışişleri Bakanı Şibani (AA)

ÇOK SAYIDA KONUDA MÜZAKERE YAPILACAK

Suriye'ye komşu ülkeler Türkiye, Ürdün, Irak, Lübnan'ın bir araya gelerek, terörle mücadele, Suriye'nin kalkınması, insani yardımlar gibi Suriye'nin temel problemlerine nasıl çözüm getirileceğinin müzakere edileceği bir format üzerinde çalışıyor.

"TERÖR ÖRGÜTÜ SİLAHLARINI GÖMMELİ"

Türkiye, bölgesinde terör varlığına karşı hem sahada hem masada mücadele ederken Suriye'de PKK/YPG'nin mevcut durumdan istifade etmemesi ve silah bırakarak yeni yönetime ivedi şekilde dahil olması gerektiğini düşünüyor. Ankara, "ya silahlarını gömerler ya da silahlarıyla gömülürler" diyerek terör örgütünün Suriye'deki varlığına müsaade edilmeyeceğinin altını çiziyor. Teröristlerin bölgeden çıkmasının yanı sıra ulaştırma, enerji, tarım, gıda güvenliği gibi konuların da görüşmelerde gündeme gelebileceği değerlendiriliyor.

Suriye İstihbarat Teşkilatı'nın Yeni Başkanı Enes Hattab.Suriye İstihbarat Teşkilatı'nın Yeni Başkanı Enes Hattab.

AL HOL VE DEAŞ TEHLİKESİ

Batılı ülkeler DEAŞ gardiyanlığı misyonu yüklediği için PKK/YPG terör örgütüne sahip çıkıyor. Suriye'de yeni yönetimin El-Hol kampı ve diğer hapishanelerde bulunan DEAŞ mensuplarının hangi şekilde şekilde gözetim altında tutulabileceğinin masaya yatırılabileceği kaydediliyor. Suriye'de DEAŞ tehlikesine karşı neler yapılabileceğine ilişkin görüş alışverişinde bulunulması da bekleniyor.

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Ankara-Şam zirvesi! Yeni yönetimden ilk resmi ziyaret Türkiye’ye Ankara-Şam zirvesi! Yeni yönetimden ilk resmi ziyaret Türkiye’ye Ankara-Şam zirvesi! Yeni yönetimden ilk resmi ziyaret Türkiye’ye
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