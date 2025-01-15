Ankara-Şam zirvesi! Yeni yönetimden ilk resmi ziyaret Türkiye'ye
Türkiye, Suriye’de barış ve refah için yeni Suriye yönetimiyle işbirliğini sürdürüyor. Bugün, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şibani, Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra ve İstihbarat Başkanı Enes Hattab Ankara’da ağırlanacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın katılacağı görüşmenin, Ürdün heyetiyle yapılan 3+3 formatındaki toplantıya benzer şekilde gerçekleşmesi planlanıyor. Suriyeli yetkililerin Başkan Erdoğan tarafından da kabul edilebileceği ifade ediliyor.
Türkiye, Suriye'nin refah ve huzur ve barışı için yeni Suriye yönetimi ile yakın işbirliğini sürdürüyor. "Bölgesel sahiplenme" anlayışıyla hareket eden Ankara, bugün Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şibani, Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra ile İstihbarat Başkanı Enes Hattab'ı ağırlayacak.
BAŞKAN ERDOĞAN DA KABUL EDEBİLİR
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın 6 Ocak'ta Türkiye'ye gelen Ürdün Dışişleri Bakanı, Başbakan Yardımcısı Ayman Safadi, Ürdün Genelkurmay Başkanı Yusuf el-Huneyti, Ürdün İstihbarat Servisi Başkanı Ahmed Husni ile 3+3 formatlı toplantı yapmıştı. Suriye heyeti ile görüşmenin de benzer şekilde gerçekleşmesi bekleniyor. Suriyeli yetkililerin Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından da kabul edilebileceği kaydediliyor.
İLK RESMİ ZİYARET HAZIRLIĞI
Suriye Dışişleri Bakanı Şibani sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin paylaşım yaparak, "Yeni Suriye'yi temsil etmek üzere 14 yıldır Suriye halkını hiç bırakmayan Türkiye Cumhuriyeti'ne ilk resmi ziyaretimizi gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.
ÇOK SAYIDA KONUDA MÜZAKERE YAPILACAK
Suriye'ye komşu ülkeler Türkiye, Ürdün, Irak, Lübnan'ın bir araya gelerek, terörle mücadele, Suriye'nin kalkınması, insani yardımlar gibi Suriye'nin temel problemlerine nasıl çözüm getirileceğinin müzakere edileceği bir format üzerinde çalışıyor.
"TERÖR ÖRGÜTÜ SİLAHLARINI GÖMMELİ"
Türkiye, bölgesinde terör varlığına karşı hem sahada hem masada mücadele ederken Suriye'de PKK/YPG'nin mevcut durumdan istifade etmemesi ve silah bırakarak yeni yönetime ivedi şekilde dahil olması gerektiğini düşünüyor. Ankara, "ya silahlarını gömerler ya da silahlarıyla gömülürler" diyerek terör örgütünün Suriye'deki varlığına müsaade edilmeyeceğinin altını çiziyor. Teröristlerin bölgeden çıkmasının yanı sıra ulaştırma, enerji, tarım, gıda güvenliği gibi konuların da görüşmelerde gündeme gelebileceği değerlendiriliyor.
AL HOL VE DEAŞ TEHLİKESİ
Batılı ülkeler DEAŞ gardiyanlığı misyonu yüklediği için PKK/YPG terör örgütüne sahip çıkıyor. Suriye'de yeni yönetimin El-Hol kampı ve diğer hapishanelerde bulunan DEAŞ mensuplarının hangi şekilde şekilde gözetim altında tutulabileceğinin masaya yatırılabileceği kaydediliyor. Suriye'de DEAŞ tehlikesine karşı neler yapılabileceğine ilişkin görüş alışverişinde bulunulması da bekleniyor.
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