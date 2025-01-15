Kayseri’de suç örgütü operasyonu: 19 gözaltı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda, Kayseri'de E.Ç.'nin elebaşılığını yaptığı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen 'Hücre-6 Operasyonu'nda 19 şüphelinin yakalandığını belirtti.

Operasyonlar sonucu 15 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile çok sayıda çek/senet ve dijital materyalin ele geçirildiğini aktaran Yerlikaya, "Şüphelilerin; 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, 'Kasten yaralama', 'Yağma', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Uyuşturucu madde imal ve ticareti', '6136 sayılı Kanun'a muhalefet', 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması', 'Mala zarar verme' suçlarından savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı" ifadelerini kullandı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı ve polisleri tebrik eden Yerlikaya, "Suçta kibirlenen, kendini hukukun üstünde görenleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirin. Biz gereğini yapalım" dedi.