15 Ocak 2025, Çarşamba
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Edirne'de düzensiz göçmen operasyonu: 13 kişi yakalandı

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.01.2025 09:54
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Edirne’de düzensiz göçmen operasyonu: 13 kişi yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 13 düzensiz göçmen yakalandı. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kent genelinde denetim ve kontrollerini sürdürdü.

Ekipler, yaptıkları çalışmalarda Mısır, Afganistan ve Pakistan uyruklu 13 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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Edirne’de düzensiz göçmen operasyonu: 13 kişi yakalandı Edirne’de düzensiz göçmen operasyonu: 13 kişi yakalandı Edirne’de düzensiz göçmen operasyonu: 13 kişi yakalandı
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