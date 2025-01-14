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Suriye'nin kuzeyinde 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.01.2025 11:49 Güncelleme: 14.01.2025 12:06
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Suriye’nin kuzeyinde 9 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

9 PKK'LI ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

MSB'den yapılan açıklamada yer alan ifadeler:

"Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız! Kahraman Mehmetçiklerimiz, Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 9 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Teröristler bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar mücadelemiz devam edecek!"

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Suriye’nin kuzeyinde 9 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi Suriye’nin kuzeyinde 9 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi Suriye’nin kuzeyinde 9 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
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