Milli Muharip Uçak KAAN’ın ikinci prototipi ilk kez görüldü

Milli Muharip Uçak KAAN

MİLLİ MUHARİP UÇAK KAAN'IN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

5. nesil çok rollü savaş uçağı olan KAAN, hem hava-hava, hem de hava-yer muharebelerinin gereksinimleri için üstün kabiliyetler sağlamaktadır. Türk Havacılık Uzay Sanayii'nin, yüksek hayatta kalma kabiliyetine haiz, güçlü ve atik platformu KAAN; sahip olduğu akıllı ve güçlü savaş kabiliyetleri ile tam bir savaşçı rolünde karşımıza çıkmaktadır.

KAAN söz konusu üstün hava hâkimiyetini, yeni silahlarla artırılmış havadan havaya muharebe menzili, yüksek/süpersonik hızda dahili silah yuvalarından hassas ve tam vuruş kabiliyeti, yapay zekâ ve nöral ağ desteğiyle artırılmış muharebe gücü ile sağlamaktadır.

KAAN'ın kokpiti, insansız savaş araçları, İHA ve SİHA'lara da komuta edecek şekilde tasarlandığından bu yönüyle sadece bir avcı bombardıman uçağı değil aynı zamanda komuta kontrol uçağı olarak da değerlendirilebilir. Türkiye'nin ilk yerli ve milli savaş uçağı olan ve insansız muharebelere de girebilecek olan KAAN; bünyesindeki süper seyir, yüksek manevra, düşük radar görünürlüğü, geliştirilmeye açık aviyonik mimari, artırılmış durumsal farkındalık, hassas hedefleme, birlikte çalışabilme gibi yeteneklerle, 5. nesil savaş uçaklarında olan bütün kabiliyetlere sahiptir.

Ocak 2023'te gerçekleştirilen bir basın toplantısında, MMU KAAN projesi kapsamında uçağın yapısının, ön kokpit, orta gövde, kanatlar ve kuyruk olmak kaydıyla dört ana bölüm üzerinde kurulduğu açıklanmıştır. Uçağın ön kokpit bölümünde yüksek dayanıklılık ve hafiflik sağlayan 7050 ve 77450 serisi alüminyum alaşımlar kullanılmıştır. Orta gövde bölümünde, titanyum imalat tercih edilerek yapısal bütünlük ve dayanıklılık artırılmıştır. Ayrıca, uçağın dış kaplama malzemeleri ve hava alık girişleri, hafiflik ve aerodinamik verimlilik sağlamak amacıyla kompozit malzemelerden üretilmiştir. Bu malzeme seçimleri, uçağın performansını optimize ederken ağırlık tasarrufu sağlamayı amaçlamaktadır ve uçağın çeşitli operasyonel ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmıştır.