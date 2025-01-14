Milli Muharip Uçak KAAN'ın ikinci prototipi ilk kez görüldü
Türk savunma sanayisinin yerli üretim 5. nesil savaş uçağı projesi olan Milli Muharip Uçak KAAN'ın ikinci prototipi ilk kez görüldü. SSB Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, KAAN'ın 6 prototipinin daha üretileceğini söyledi. Görgün, “KAAN’ın motorunu yerli ve milli olarak yapacağız' dedi.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştiren 5. nesil savaş uçağı olan Milli Muharip Uçak KAAN, ilk uçuşunu 21 Şubat 2024 yılında gerçekleştirmişti.
İKİNCİ PROTOTİP İLK KEZ GÖRÜLDÜ
Hava Kuvvetleri Komutanlığının muharip uçak ihtiyacını karşılamak amacıyla başlatılan proje çerçevesinde geliştirilen ikinci prototip, ilk kez görüldü.
MİLLİ MUHARİP UÇAK KAAN'IN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
5. nesil çok rollü savaş uçağı olan KAAN, hem hava-hava, hem de hava-yer muharebelerinin gereksinimleri için üstün kabiliyetler sağlamaktadır. Türk Havacılık Uzay Sanayii'nin, yüksek hayatta kalma kabiliyetine haiz, güçlü ve atik platformu KAAN; sahip olduğu akıllı ve güçlü savaş kabiliyetleri ile tam bir savaşçı rolünde karşımıza çıkmaktadır.
KAAN söz konusu üstün hava hâkimiyetini, yeni silahlarla artırılmış havadan havaya muharebe menzili, yüksek/süpersonik hızda dahili silah yuvalarından hassas ve tam vuruş kabiliyeti, yapay zekâ ve nöral ağ desteğiyle artırılmış muharebe gücü ile sağlamaktadır.
KAAN'ın kokpiti, insansız savaş araçları, İHA ve SİHA'lara da komuta edecek şekilde tasarlandığından bu yönüyle sadece bir avcı bombardıman uçağı değil aynı zamanda komuta kontrol uçağı olarak da değerlendirilebilir. Türkiye'nin ilk yerli ve milli savaş uçağı olan ve insansız muharebelere de girebilecek olan KAAN; bünyesindeki süper seyir, yüksek manevra, düşük radar görünürlüğü, geliştirilmeye açık aviyonik mimari, artırılmış durumsal farkındalık, hassas hedefleme, birlikte çalışabilme gibi yeteneklerle, 5. nesil savaş uçaklarında olan bütün kabiliyetlere sahiptir.
Ocak 2023'te gerçekleştirilen bir basın toplantısında, MMU KAAN projesi kapsamında uçağın yapısının, ön kokpit, orta gövde, kanatlar ve kuyruk olmak kaydıyla dört ana bölüm üzerinde kurulduğu açıklanmıştır. Uçağın ön kokpit bölümünde yüksek dayanıklılık ve hafiflik sağlayan 7050 ve 77450 serisi alüminyum alaşımlar kullanılmıştır. Orta gövde bölümünde, titanyum imalat tercih edilerek yapısal bütünlük ve dayanıklılık artırılmıştır. Ayrıca, uçağın dış kaplama malzemeleri ve hava alık girişleri, hafiflik ve aerodinamik verimlilik sağlamak amacıyla kompozit malzemelerden üretilmiştir. Bu malzeme seçimleri, uçağın performansını optimize ederken ağırlık tasarrufu sağlamayı amaçlamaktadır ve uçağın çeşitli operasyonel ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmıştır.
MMU KAAN projesi, önemli boyut ve performans özellikleriyle dikkat çekmektedir. Uzunluğu 21 metre (69 ft), yüksekliği 6 metre (20 ft) ve kanat açıklığı 14 metre (46 ft) olan bu hava aracı, iki adet General Electric F110-GE-129 artyakıcı turbofan motorla donatılmıştır. Bu motorlar, artyakıcı olmadan 17.155 pound-kuvvet (76 kN) ve artyakıcı ile 29.400 pound-kuvvet (131 kN) itki gücü sağlar. Bu motorlar halihazırda F-16'larda kullanılmaktadır. Motorun uçağa entegresinde gerekli olan yedi metre uzunluğundaki bir güçlendirilmiş titanyum parçasının üretiminde üç boyutlu titanyum yazıcı teknolojisi kullanılacaktır.
İlk üretim aşamasında bu motorlar kullanılsa da, ilerleyen süreçte Rolls-Royce ile işbirliği yapılarak 35.000 pound-kuvvet güçteki motorlar kullanılması planlanmaktadır. Ayrıca boyutu F110'dan daha büyük olan yerli motorun da geliştirilme çalışmalarının devam ettiği açıklanmıştır.
Bu hava aracının maksimum hızı 1,8 Mach (2.210 km/sa; 1.190 kn) olup, servis tavanı 55.000 fit (17.000 m) ve G limiti +9g / -3,5g'dir. Aviyonik olarak ASELSAN tarafından geliştirilen gelişmiş sistemlerle donatılmıştır: ASELSAN AESA Radarı ve Bütünleşik RF Sistemi (BÜRFİS), Sentetik Açıklıklı Radar (SAR), Kızılötesi arama ve takip sensörü (IRST) sistemi KARAT, Elektro-optik hedefleme sistemi (EOTS) TOYGUN, Yönlendirilmiş Kızılötesi Karşı Tedbir Sistemi (DIRCM) Yıldırım-300, ve Uçuş Kontrol Sistemi Sensörleri (UKSS). Ayrıca, pilotların durumsal farkındalığını artırmak üzere ASELSAN Kaska Monteli Gösterge Sistemi (TULGAR) entegre edilmiştir. Bu teknolojik entegrasyonlar, MMU KAAN'ı son derece yetenekli ve çok yönlü bir hava aracı yapmaktadır.