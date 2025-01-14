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Ticaret Bakanı Bolat'tan diplomasi trafiği! Slovenya Başbakan Yardımcısı Fajon ile görüştü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 14.01.2025 23:41 Güncelleme: 14.01.2025 23:42
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Ticaret Bakanı Bolat’tan diplomasi trafiği! Slovenya Başbakan Yardımcısı Fajon ile görüştü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Slovenya Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Avrupa ile İlişkiler Bakanı Tanja Fajon ile görüştü. Bakan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Balkanlardaki önemli ortaklarımızdan biri olan Slovenya ile 3,1 milyarı bulan ikili ticaret hacmimizi artırmaya ve iş birliği alanlarını çeşitlendirmeye büyük bir önem veriyoruz' ifadelerine yer verdi.

Bakan Bolat, Slovenya Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Avrupa ile İlişkiler Bakanı Tanja Fajon ile bir araya geldi.

Bakan Bolat, sosyal paylaşım sitesi X hesabından yaptığı paylaşımda, "Ticaret Bakanlığımızda Slovenya Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Avrupa ile İlişkiler Bakanı Sayın Tanja Fajon ile bir araya geldik. Balkanlardaki önemli ortaklarımızdan biri olan Slovenya ile 3,1 milyarı bulan ikili ticaret hacmimizi artırmaya ve iş birliği alanlarını çeşitlendirmeye büyük bir önem veriyoruz. Gümrük Birliği'nin modernizasyonu, Avrupa Yeşil Anlaşması başta olmak üzere farklı alanlarda yakın çalışmaya ve ortaklığımızı güçlendirmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

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