Eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in diğer oğlu da tutuklandı
Eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Şamil Şener, dün gece Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önünden geçerken aracının camını açıp hakaret içerikli ifadeler kullandı. Olay yerine gelen polis ekipleri Şener'i gözaltına alırken eski bakanın oğlu 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla tutuklandı.
Ankara'da eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Şamil Şener, iddiaya göre, dün gece Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önünden aracıyla geçerken camı açıp hakaret etmeye başladı.
TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Külliye yerleşkesinde görev yapan polislerin ihbarı üzerine Şamil Şener'in aracı durduruldu. Araçtan indirilen Şener, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şener, savcılık sorgusu sonrası tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı. Şener, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
DİĞER OĞLU DA ANNEANNESİNİ ÖLDÜRDÜ
Abdüllatif Şener'in diğer oğlu Bedirhan Şener (43) de 31 Temmuz 2024'te anneannesi Leyla Çetiner'i (80) tabancayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanmıştı.