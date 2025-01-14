Bakan Fidan, AB üyesi ülkelerin büyükelçilerini kabul etti

Dışişleri Bakan Hakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin büyükelçilerini kabul etti.

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın AB üyesi ülkelerin büyükelçilerini Ankara'da kabul ettiği kaydedildi.