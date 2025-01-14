Bakan Fidan, AB üyesi ülkelerin büyükelçilerini kabul etti
Dışişleri Bakan Hakan Fidan, Ankara'da Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin büyükelçilerini kabul etti.
Dışişleri Bakan Hakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin büyükelçilerini kabul etti.
Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın AB üyesi ülkelerin büyükelçilerini Ankara'da kabul ettiği kaydedildi.
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