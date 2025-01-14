14 Ocak 2025, Salı
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Bakan Fidan, AB üyesi ülkelerin büyükelçilerini kabul etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 14.01.2025 17:58
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Bakan Fidan, AB üyesi ülkelerin büyükelçilerini kabul etti

Dışişleri Bakan Hakan Fidan, Ankara'da Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin büyükelçilerini kabul etti.

Dışişleri Bakan Hakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin büyükelçilerini kabul etti.

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın AB üyesi ülkelerin büyükelçilerini Ankara'da kabul ettiği kaydedildi.

Dışişleri Bakanı Fidan, AB üyesi ülkelerin büyükelçilerini kabul etti | Fotoğraf-AADışişleri Bakanı Fidan, AB üyesi ülkelerin büyükelçilerini kabul etti | Fotoğraf-AA

Paylaşımda, kabule ilişkin fotoğraflara da yer verildi.

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Bakan Fidan, AB üyesi ülkelerin büyükelçilerini kabul etti Bakan Fidan, AB üyesi ülkelerin büyükelçilerini kabul etti Bakan Fidan, AB üyesi ülkelerin büyükelçilerini kabul etti
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