Doğum yardımı kimleri kapsayacak? Kaç yaşına kadar verilecek? Bakan açıkladı

Aile Yılı kapsamında vatandaşlara yeni destekler verilecek (AA)

"AİLEYİ GÜÇLENDİRECEK YENİ BİR KURUL KURDUK"

Bakan Göktaş, konuşmasına şöyle devam etti;

Biliyorsunuz 78. Genel Kurul'da Cumhurbaşkanımız Birleşmiş Milletler kürsüsünde ailemiz istikbalimiz diyerek ailenin önemini tüm dünyaya haykıran tek lider oldu. Baktığımız zaman gerçekten aslında benzer kaygılar dünyada da var. Aile bizim toplumumuzun temel yapısı. Fakat belli tehditlerle de olduğunu görünce ailelerimize yönelik önemli adımlar atmamız gerektiğini biz biliyoruz. Cumhurbaşkanımızın o söyleminden sonra biz de 8. Aile Şuramızı gerçekleştirdik 2013 yılında. Akabinde sivil toplum kuruluşlarıyla, bütün kamuoyuyla birlikte farklı çalışmalar yürüttük. Ailelerin ihtiyaçları nelerdir? Toplumdan beklentileri nelerdir? Doğurganlıkla ilgili riskleri de göz önünde alarak aileleri nasıl destek olabiliriz? diye farklı çalışmalar yürüttük ve 15 Mayıs Uluslararası Aile Günü'nde biz ailenin güçlendirilmesi eylem planımızı kamuoyuyla paylaştık. Akabinde tabii ki biz bu çalışmalarımızı tek başımıza yürütemeyeceğimizi biliyoruz. Eğer bir eylem planınız yoksa tabii bu planı hayata geçirecek de bir ortak bir irade gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz başkanlığında pek çok bakan, kamu kurumlarıyla birlikte geçtiğimiz perşembe günü de Nüfus Politikaları Kurulu kuruldu. 9 Ocak'ta da ilk toplantımızı gerçekleştirdi. Önümüzdeki yıllarda aileyi güçlendirecek, ailelerin gerçek ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir kurul.

Diğer yandan hem ailelerimizi hem doğurganlık hem genç ve dinamik nüfus yapımızı destekleyecek sağlıklı nüfus yapımızı destekleyecek bazı çalışmalar hayata geçireceğiz. Bunu icra kurulunda Nüfus Politikaları Kurulunda icra edeceğiz. Geçtiğimiz perşembe günü, Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği müjdeleri de kurulda bir karara bağladık farklı bakanlıklarla istişare ederek. Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 2025 yılı Aile Yılı olarak da bu kapsamda ele alındı. Aile yılının inşallah 81 ilimizde gerçek manada icra edileceği bir yıl olmasını temenni ediyorum.

81 İLDE GENÇLERE DESTEK

Bakan Göktaş, evlilik kredisinin ilk olarak deprem bölgesinde uygulamaya alındığını belirterek, "Aile ve Gençlik Fonu kapsamında evlilik kredisi gençlere 150 bin liralık ve 4 yıl vadeli 2 yıl geri ödemesiz bir krediden bahsediyoruz. Geçtiğimiz yıl bunu deprem bölgesinde yani depremden en çok etkilenen illerden başlatmıştık. Akabinde biz bunu Bartın, Zonguldak, Karabük, Osmaniye gibi doğurganlığın en düşük olduğu illeri ikinci pilot bölge olarak eylül ayında kapsam içine almıştık. Sayın Cumhurbaşkanımız da dün müjdelediği gibi 81 ilimizde bütün gençlerimize bu desteği sunacağız. Amacımız gençlerimiz yuva kurarken onlara destek olmak, onların yanında bulunmak." ifadelerini kullandı.