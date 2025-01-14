Doğum yardımı kimleri kapsayacak? Kaç yaşına kadar verilecek? Bakan açıkladı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş katıldığı canlı yayında ailelere verilecek doğum yardımına ilişkin detayları açıkladı. Bakan Göktaş yardımların çocukların 5 yaşına gelene kadar her ay düzenli olarak verileceğini söylerken desteğin hangi çocukları kapsayacağını da açıkladı. İşte detaylar...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TRT Haber Özel Röportajında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
"HEM AİLELER HEM DE KAMUOYU DESTEKLEDİ"
Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılını "Aile Yılı" ilan ettiğini hatırlatarak başladığı konuşmasında, "Gerçekten dün bizler için çok önemli bir gündü. Bu kapsamda hem ailelerimizi hem gençlerimizi destekleyecek çok önemli adımlar atıyoruz. Cumhurbaşkanımız da dün bazı müjdeleri kamuoyuyla paylaştı. Hakikaten hem ailelerden hem kamuoyundan çok ciddi destekler gördük." ifadelerini kullandı.
"AİLE TOPLUMUMUZUN TEMEL YAPISI"
Göktaş, "Biliyorsunuz aile aslında bizim medeniyetimizin yapı taşı. Geçmişten bugüne hala sürdürülen bir aslında çok önemli bir yapı. Kadim bir yapı ve yerine hiçbir şeyi koyamayacağımız çok önemli bir yapı. Ancak günümüzde aile kurumu gerçekten çok büyük tehditler altında. Üç büyük tehditten bahsetmek istiyorum. Öncelikle aileye yönelik ciddi bir itibarsızlaştırma söz konusu. Küresel tehditler, ayrıca bazı dayatmalarla birlikte cinsiyetsizleştirme propagandaları, diğer yandan nüfus odaklı da bazı riskler var biliyorsunuz. Ülkemizde de benzer türlü çalışmalar söz konusu. Özellikle demografik yapımıza yönelik, nüfus yapımıza yönelik önemli tehditler de var. Tabii tüm bunları ele aldığımızda aslında aileyi merkeze alan bir çalışma ihtiyacı doğdu." diye konuştu.
"AİLEYİ GÜÇLENDİRECEK YENİ BİR KURUL KURDUK"
Bakan Göktaş, konuşmasına şöyle devam etti;
Biliyorsunuz 78. Genel Kurul'da Cumhurbaşkanımız Birleşmiş Milletler kürsüsünde ailemiz istikbalimiz diyerek ailenin önemini tüm dünyaya haykıran tek lider oldu. Baktığımız zaman gerçekten aslında benzer kaygılar dünyada da var. Aile bizim toplumumuzun temel yapısı. Fakat belli tehditlerle de olduğunu görünce ailelerimize yönelik önemli adımlar atmamız gerektiğini biz biliyoruz. Cumhurbaşkanımızın o söyleminden sonra biz de 8. Aile Şuramızı gerçekleştirdik 2013 yılında. Akabinde sivil toplum kuruluşlarıyla, bütün kamuoyuyla birlikte farklı çalışmalar yürüttük. Ailelerin ihtiyaçları nelerdir? Toplumdan beklentileri nelerdir? Doğurganlıkla ilgili riskleri de göz önünde alarak aileleri nasıl destek olabiliriz? diye farklı çalışmalar yürüttük ve 15 Mayıs Uluslararası Aile Günü'nde biz ailenin güçlendirilmesi eylem planımızı kamuoyuyla paylaştık. Akabinde tabii ki biz bu çalışmalarımızı tek başımıza yürütemeyeceğimizi biliyoruz. Eğer bir eylem planınız yoksa tabii bu planı hayata geçirecek de bir ortak bir irade gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz başkanlığında pek çok bakan, kamu kurumlarıyla birlikte geçtiğimiz perşembe günü de Nüfus Politikaları Kurulu kuruldu. 9 Ocak'ta da ilk toplantımızı gerçekleştirdi. Önümüzdeki yıllarda aileyi güçlendirecek, ailelerin gerçek ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir kurul.
Diğer yandan hem ailelerimizi hem doğurganlık hem genç ve dinamik nüfus yapımızı destekleyecek sağlıklı nüfus yapımızı destekleyecek bazı çalışmalar hayata geçireceğiz. Bunu icra kurulunda Nüfus Politikaları Kurulunda icra edeceğiz. Geçtiğimiz perşembe günü, Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği müjdeleri de kurulda bir karara bağladık farklı bakanlıklarla istişare ederek. Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 2025 yılı Aile Yılı olarak da bu kapsamda ele alındı. Aile yılının inşallah 81 ilimizde gerçek manada icra edileceği bir yıl olmasını temenni ediyorum.
81 İLDE GENÇLERE DESTEK
Bakan Göktaş, evlilik kredisinin ilk olarak deprem bölgesinde uygulamaya alındığını belirterek, "Aile ve Gençlik Fonu kapsamında evlilik kredisi gençlere 150 bin liralık ve 4 yıl vadeli 2 yıl geri ödemesiz bir krediden bahsediyoruz. Geçtiğimiz yıl bunu deprem bölgesinde yani depremden en çok etkilenen illerden başlatmıştık. Akabinde biz bunu Bartın, Zonguldak, Karabük, Osmaniye gibi doğurganlığın en düşük olduğu illeri ikinci pilot bölge olarak eylül ayında kapsam içine almıştık. Sayın Cumhurbaşkanımız da dün müjdelediği gibi 81 ilimizde bütün gençlerimize bu desteği sunacağız. Amacımız gençlerimiz yuva kurarken onlara destek olmak, onların yanında bulunmak." ifadelerini kullandı.
BAŞVURULAR E-DEVLET'TEN
Aile ve Gençlik Fonu'na ülke genelinde başvuruların dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilanıyla birlikte başladığını hatırlatan Göktaş, "Dijital platformdan e-Devlet üzerinden de başvurabiliyorlar. Evlenecek çiftlerimizin 18-29 yaş arası olması gerekiyor. İki çiftimizin tabii ki bu sürece dahil olması gerekiyor. 2,3 asgari ücreti geçmemeleri gerekiyor. Dolayısıyla belli başlı kriterler var. Fakat aynı zamanda evlilik öncesi eğitim programına katılıyorlar. Evlendikten sonra da danışmanlık hizmetlerimiz devam ediyor. Özellikle onlara evlilikle ilgili farkındalığı, soru işaretlerine cevap vermek adına Bakanlığımızın temsilcileri tarafından bakanlığımız tarafından onlara çok önemli eğitim ve danışmanlık hizmetleri veriliyor. Evlilik öncesi eğitim programlarımızı bu minvalde güncelledik. Evlendikten sonra da onları 6 ay sonrasında hanelerinde ziyaret gerçekleştiriyoruz. İhtiyaçları varsa onların yanında bulunuyoruz. Aile ve Gençlik Fonu web sayfamız var. Oradan da detayları görebiliyorlar. Takip edebilirler." diye konuştu.
"YARDIMLARIMIZ ÇOCUKLARIMIZ 5 YAŞINI TAMAMLAYANA KADAR SÜRECEK"
Doğum yardımı ile ilgili mevcut bir çalışmamız vardı. Fakat 2015 yılından bugüne pek güncellenmemişti. 2015 yılında 300 liralık ilk doğuma bir destek vardı. İkinci çocuğa 400 lira, üçüncü çocuğa da 600 liralık tek seferlik bir destek. Tabii biz de bu minvalde bir çalışma gerçekleştirdik ve doğurganlığı teşvik teşvik etmek amacıyla da çok önemli bir desteği sunduk. İlk doğumda 5 bin liralık tek seferlik bir nakdi yardım. 1 Ocak 2025 aile yılı kapsamında başlattığımız bir destek programı. İkinci çocuk için bin 500 liralık düzenli bir yardıma geçiyoruz. Her ay annenin hesabına yatırılacak. Üçüncü çocuk itibarıyla ise 5 bin liralık bir destek. Bu da aylık ve annenin hesabına yatırılacak bir destek. 3 ve sonrası içinde 5'er bin lira olarak bu destek devam edecek. Çocuk yardımlarımız çocuklarımız 5 yaşını tamamlayana kadar da süreceğini özellikle vurgulamak istiyorum.
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