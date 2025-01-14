Başkan Erdoğan’a adaylık yolu nasıl açılır? Masada 2 seçenek var

İbrahim Tatlıses seçimlere yönelik Başkan Erdoğan'a bir soru iletti (AA)

Erdoğan'ın bu cümlesi sonrasında Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili ve Başkan Erdoğan'ın yeniden aday olabilmesine ilişkin bir yazı kaleme alan Sabah Gazetesi Yazarı Okan Müderrisoğlu önemli değerlendirmelerde bulundu.

İşte Müderrisoğlu'nun köşe yazısı:

"Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bu göreve yeniden aday olacak mı?" Soru, zamanlaması itibariyle erken olsa da ilgili ilgisiz hemen herkesin aklının bir köşesinde duruyor. Cumhurbaşkanlığı seçimini yeniden gündeme getiren üç durum söz konusu oldu:

1- 11 Ocak'taki AK Parti Şanlıurfa İl Kongresi'nde sanatçı İbrahim Tatlıses'in ilk kıvılcımı çakması. Yani, sahnede yekten Erdoğan'a, "Cumhurbaşkanlığı'na aday mısınız, değil misiniz?" diye sorması. Cumhurbaşkanı'nın bir süre sessiz kalması ama ısrarlar karşısında Tatlıses'e, "Sen varsan ben de varım!" demesi. Bu esnek ama manidar cevabın bir dizi yorumu beraberinde getirmesi.

2- "Terörsüz Türkiye" iradesinin ve bu yolda gösterilen gayretin CHP kanadında, "Acaba Erdoğan'a bir kez daha adaylık yolu mu açılmak isteniyor?" kuşkusu ile karşılanması. Terör örgütünü lağvettirecek tarihi adımın, doğrudan ilintisi olmasa da CHP tarafından bir şekilde cumhurbaşkanlığı seçimine bağlanmak istemesi.