Başkan Erdoğan'a adaylık yolu nasıl açılır? Masada 2 seçenek var
Başkan Erdoğan, Şanlıurfa'da partisinin il kongresine katılırken sanatçı İbrahim Tatlıses de etkinlikte sahne aldı. Tatlıses, Erdoğan’a “Önümüzdeki dönem var mısınız?” diye sorarken Başkan Erdoğan, “Sen varsan, varım” yanıtını verdi. Bu yanıt siyasette ana gündem maddelerinden biri olurken Sabah Gazetesi Yazarı Okan Müderrisoğlu konuya ilişkin bir köşe yazısı kaleme aldı. Müderrisoğlu 'Eğer, milletin hatırı sayılı bölümü vakti zamanı geldiğinde bu talebini ciddi biçimde yansıtırsa, Meclis'teki sayısal çoğunluk, milletin siyasal çoğunluğunu göz ardı edemez.' dedi. İşte detaylar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan partisinin GAP Arena Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen Şanlıurfa 8. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.
Başkan Erdoğan, konuşması tamamladıktan sonra sanatçı İbrahim Tatlıses sahneye geldi. Sevilen şarkılarını seslendiren sanatçıya Erdoğan da eşlik etti.
"ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEM VAR MISIN?"
Şarkılarının arasında Tatlıses, Başkan Erdoğan'a, "Önümüzdeki dönem cumhurbaşkanlığına var mısınız?" diye sordu. Başkan Erdoğan bu soruya, "Sen varsan, varım" yanıtını verdi.
Erdoğan'ın bu cümlesi sonrasında Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili ve Başkan Erdoğan'ın yeniden aday olabilmesine ilişkin bir yazı kaleme alan Sabah Gazetesi Yazarı Okan Müderrisoğlu önemli değerlendirmelerde bulundu.
İşte Müderrisoğlu'nun köşe yazısı:
"Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bu göreve yeniden aday olacak mı?" Soru, zamanlaması itibariyle erken olsa da ilgili ilgisiz hemen herkesin aklının bir köşesinde duruyor. Cumhurbaşkanlığı seçimini yeniden gündeme getiren üç durum söz konusu oldu:
1- 11 Ocak'taki AK Parti Şanlıurfa İl Kongresi'nde sanatçı İbrahim Tatlıses'in ilk kıvılcımı çakması. Yani, sahnede yekten Erdoğan'a, "Cumhurbaşkanlığı'na aday mısınız, değil misiniz?" diye sorması. Cumhurbaşkanı'nın bir süre sessiz kalması ama ısrarlar karşısında Tatlıses'e, "Sen varsan ben de varım!" demesi. Bu esnek ama manidar cevabın bir dizi yorumu beraberinde getirmesi.
2- "Terörsüz Türkiye" iradesinin ve bu yolda gösterilen gayretin CHP kanadında, "Acaba Erdoğan'a bir kez daha adaylık yolu mu açılmak isteniyor?" kuşkusu ile karşılanması. Terör örgütünü lağvettirecek tarihi adımın, doğrudan ilintisi olmasa da CHP tarafından bir şekilde cumhurbaşkanlığı seçimine bağlanmak istemesi.
3- 23 Şubat 2025'te gerçekleşecek AK Parti Büyük Kongresi ve sonrasına ilişkin tüm çalışmaların Erdoğan'ın, ana siyasi aktör olacağı varsayımıyla yürütülmesi.
O halde baştaki soruyu tekrar soralım ve kendi açımızdan cevabını verelim...
"Erdoğan, cumhurbaşkanlığına yeniden aday olacak mı?"
Benim cevabım... "Olmalı!"
Ama nasıl?
Bunun anayasal zemindeki karşılığı olduğu kadar milletteki karşılığı da önemli.
Neden?
Çünkü Şanlıurfa'da gördük ki... Erdoğan'ın bir dönem daha cumhurbaşkanı olmasını isteyen ciddi bir kitle söz konusu. Eğer, milletin hatırı sayılı bölümü vakti zamanı geldiğinde bu talebini ciddi biçimde yansıtırsa, Meclis'teki sayısal çoğunluk, milletin siyasal çoğunluğunu göz ardı edemez. Biliyoruz ki Erdoğan'ın adaylığı için... Ya anayasada istisnai bir düzenleme yapılacak ya da 360 milletvekilinin imzası ile seçimlerin yenilenmesine karar verilecek. Kanımca şartlar, Erdoğan'ın tecrübesine duyulan önemi belirgin şekilde ön plâna çıkaracak. Türkiye için , bölge için, küresel barış için Erdoğan'ın "kilit taşı" rolü anlaşıldıkça siyasi ezberler derinden sorgulanacak. Kaldı ki... Erdoğan'a adaylık yolunun açılması mutlak garanti olmayacak. Nihayetinde bu bir seçim!