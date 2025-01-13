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Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.01.2025 21:51
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Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Samsun'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 96 gram metamfetamin ve 38 gram bonzai hammaddesi olan fubinica ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Bafra ilçesinde polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda A.Ç. (22), S.Ö. (19) ve L.Ş. (27) gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 96 gram metamfetamin ve 38 gram bonzai hammaddesi olan fubinica ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

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