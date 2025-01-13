13 Ocak 2025, Pazartesi
Haberler Gündem Haberleri MİT Başkanı Kalın'dan Hamas ile kritik temas! Masada ateşkes

MİT Başkanı Kalın'dan Hamas ile kritik temas! Masada ateşkes

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.01.2025 20:04 Güncelleme: 13.01.2025 20:09
ABONE OL
MİT Başkanı Kalın’dan Hamas ile kritik temas! Masada ateşkes

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Büro Yetkilileri ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, müzakerelerde kat edilen mesafe ve gelinen son nokta ele alınırken ateşkese ulaşılması için çabaların sürdürülmesi konusunda mutabık kalındığı bildirildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, İsrail ile Hamas arasında 7 Ekim 2023'ten bu yana süren çatışmaların sonlandırılması amacı ile yürütülen müzakereler ile ilgili olarak ateşkes müzakerelerindeki son gelişmeler konusunda Hamas Siyasi Büro Yetkilileri ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

MASADA ATEŞKES

Yapılan görüşmede, müzakerelerde kat edilen mesafe ve gelinen son nokta ele alındı, ateşkese ulaşılması için çabaların sürdürülmesi konusunda mutabık kalındığı bildirildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
MİT Başkanı Kalın’dan Hamas ile kritik temas! Masada ateşkes MİT Başkanı Kalın’dan Hamas ile kritik temas! Masada ateşkes MİT Başkanı Kalın’dan Hamas ile kritik temas! Masada ateşkes
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör