Muş'ta uyuşturucu operasyonu: 3 zanlı tutuklandı
Muş'ta uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Evlerinde ve eklentilerinde yapılan aramada 49 parça halinde satışa hazır 611 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Muş Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Soğucak köyündeki 3 şüphelinin "uyuşturucu madde imal ve ticareti" yaptığı bilgisine ulaştı.
Bunun üzerine 8-10 Ocak'ta düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerin üzerlerinde, evlerinde ve eklentilerinde yapılan aramada 49 parça halinde satışa hazır 611 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.