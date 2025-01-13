Dini değerlere hakaret eden Kartal Bulut Doğan gözaltında

Kartal Bulut Doğan isimli yayıncı sosyal medyada yaptığı tüm canlı yayınlarda Allah'a, Hz.Muhammed'e ve İslam yönelik hakaret ve küfürler yağdırdı.

"GİDİN ŞİKAYET EDİN"

Kendisine gelen tepkilere "gidin şikayet edin" diyerek yanıt veren Doğan'ın yayınlarının altına çok sayıda sosyal medya kullanıcısı şikayette bulundu.

GÖZALTINA ALINDI

Dini değerlere hakaret eden Kartal Bulut Doğan isimli şahıs İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma sonucunda gözaltına alındı.

Ayrıntılar geliyor...