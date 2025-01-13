13 Ocak 2025, Pazartesi
Haberler Gündem Haberleri Dini değerlere hakaret eden Kartal Bulut Doğan gözaltında

Dini değerlere hakaret eden Kartal Bulut Doğan gözaltında

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.01.2025 12:50 Güncelleme: 13.01.2025 13:01
ABONE OL
Dini değerlere hakaret eden Kartal Bulut Doğan gözaltında

Dini değerlere hakaret eden Kartal Bulut Doğan isimli şahıs İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma sonucunda gözaltına alındı.

Kartal Bulut Doğan isimli yayıncı sosyal medyada yaptığı tüm canlı yayınlarda Allah'a, Hz.Muhammed'e ve İslam yönelik hakaret ve küfürler yağdırdı.

"GİDİN ŞİKAYET EDİN"

Kendisine gelen tepkilere "gidin şikayet edin" diyerek yanıt veren Doğan'ın yayınlarının altına çok sayıda sosyal medya kullanıcısı şikayette bulundu.

GÖZALTINA ALINDI

Dini değerlere hakaret eden Kartal Bulut Doğan isimli şahıs İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma sonucunda gözaltına alındı.

Ayrıntılar geliyor...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Dini değerlere hakaret eden Kartal Bulut Doğan gözaltında Dini değerlere hakaret eden Kartal Bulut Doğan gözaltında Dini değerlere hakaret eden Kartal Bulut Doğan gözaltında
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör