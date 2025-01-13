İzmir açıklarında düzensiz göçmen operasyonu: 27 kişi kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme ilçesi açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye bot ekibi sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bot içindeki 2'si çocuk 27 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Foça ilçesi açıklarında ise durdurulan 2 lastik botta 32'si çocuk 58 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.