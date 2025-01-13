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İzmir açıklarında düzensiz göçmen operasyonu: 27 kişi kurtarıldı

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.01.2025 23:18
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İzmir açıklarında düzensiz göçmen operasyonu: 27 kişi kurtarıldı

İzmir'in Çeşme ve Foça ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can sallarındaki 2'si çocuk 27 düzensiz göçmen kurtarıldı, 58 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme ilçesi açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye bot ekibi sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bot içindeki 2'si çocuk 27 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Foça ilçesi açıklarında ise durdurulan 2 lastik botta 32'si çocuk 58 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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İzmir açıklarında düzensiz göçmen operasyonu: 27 kişi kurtarıldı İzmir açıklarında düzensiz göçmen operasyonu: 27 kişi kurtarıldı İzmir açıklarında düzensiz göçmen operasyonu: 27 kişi kurtarıldı
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