Ara tatilde ek Yüksek Hızlı Tren seferleri yapılacak! Bakan Uraloğlu duyurdu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ara tatilde ek Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferleri düzenleneceğini açıkladı.

8 EK SEFER KOYULDU

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 18 Ocak-2 Şubat 2025 tarihlerini kapsayan ara tatil döneminde ek YHT seferleri düzenleyeceklerini duyurdu. Uraloğlu, yoğun yolcu talebinin yaşandığı Ankara-İstanbul YHT hattında her iki yönde toplam 8 ek sefer düzenleneceğini belirterek, "Bu ek seferlerle birlikte 4 gün boyunca toplamda 3 bin 288 kişilik ilave kapasite sağlayacağız. Ara tatil döneminde vatandaşların artan seyahat taleplerini karşılayarak güvenli, konforlu ve hızlı bir ulaşım deneyimi sunmayı hedefliyoruz. İlave seferlerimizle yolcularımıza daha fazla kapasite sağlıyor ve seyahatlerini kolaylaştırıyoruz. Halkımızın YHT hizmetlerimize gösterdiği yoğun ilgiden memnuniyet duyuyoruz" dedi.

Ara tatil dönemine özel ek YHT seferleri konuldu (AA)

SAATLERİNE YER VERİLDİ

YHT'lerin saatlerine ilişkin de bilgi veren Bakan Uraloğlu, Ankara'dan hareket eden ilave trenlerin saat 09.40'ta yola çıkacağı ve saat 14.06'da İstanbul Söğütlüçeşme'ye ulaşacağını ifade etti. Uraloğlu, İstanbul Söğütlüçeşme'den Ankara'ya hareket edecek ilave trenlerin saat 18.00'de kalkarak saat 22.38'de Ankara'ya varacağını bildirdi.

ANAHAT VE BÖLGESEL TRENLERDE KAPASİTE ARTIRILACAK

Bakan Uraloğlu, YHT'lerin dışında anahat ve bölgesel trenler için de tedbir aldıklarını kaydederek, "Ara tatil süresince anahat ve bölgesel trenlerimize ilave edeceğimiz vagonlarla günlük 1710 kişilik kapasite sağlayacağız. Böylelikle tatil süresince vatandaşlarımıza 29 bin 130 ek koltuk sunmuş olacağız" dedi.

Uraloğlu, ara tatil süresince İzmir Mavi Treni, Doğu Ekspresi, Güney/Vangölü Ekspresi, Konya Mavi Treni, Ege Ekspresi, Erciyes Ekspresi, 6 Eylül Ekspresi, 17 Eylül Ekspresi, Pamukkale Ekspresi, Ankara Ekspresi ile Uzunköprü-Halkalı Bölgesel Treni, Edirne-Halkalı Bölgesel Treni'ne vagon ilave edileceğini belirtti.