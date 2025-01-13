ABB’den SGK’ya depo ve tuvalet teklifi! Bakan Vedat Işıkhan tepki gösterdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Habertürk canlı yayınında belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) olan borçlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. CHP'li belediyelere yönelik eleştirilerini sürdüren Bakan Işıkhan, SGK'ya borcu olan 30 belediyeden 23'ünün CHP'li olduğunu ve borçların büyük kısmının bu belediyelere ait olduğunu belirtti. Mansur Yavaş'ın mahsuplaşma çabalarının sonuçsuz kaldığına yönelik açıklamalarına yanıt veren Bakan Işıkhan "Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sunmuş olduğu gayrimenkullerinin tamamında haciz, şerh, ipotek var" dedi.

167 MİLYAR LİRALIK BORCUN YÜZDE 70'İ CHP'Lİ BELEDİYELERE AİT

Bakan Işıkhan, CHP'li belediyelerin SGK borçlarının yüksekliğine dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı: "Belediyelerin SGK'ya toplam borcu 167 milyar lira. Bunun yüzde 70'i CHP'li belediyelere ait. 30 büyükşehir belediyesinin sadece 14'ü CHP'li olmasına rağmen, büyükşehir borçlarının yüzde 76'sı bu belediyelere ait."