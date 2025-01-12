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Karadeniz'de deprem! AFAD ilk detayları duyurdu

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.01.2025 18:23 Güncelleme: 12.01.2025 18:24
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Karadeniz’de deprem! AFAD ilk detayları duyurdu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 17.49'da merkez üssü Karadeniz olan 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Karadeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 17.49'da merkez üssü Karadeniz olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

En yakın yerleşim merkezine 279,48 kilometre uzaklıkta gerçekleşen depremin 8,99 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Karadeniz'de 4,3 büyüklüğünde depremKaradeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

2025-01-12 17:49:1044.3341736.559178.99MW4.3KaradenizDetay

2025-01-12 17:13:0538.2069431.0944414.85ML0.9Yalvaç (Isparta)Detay

2025-01-12 17:06:1239.0372228.103335.08ML1.3Akhisar (Manisa)Detay

2025-01-12 16:40:0937.5094437.17757.0ML2.0Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)Detay

2025-01-12 15:58:5336.7019436.165287.0ML1.3Akdeniz - İskenderun Körfezi - [05.65 km] İskenderun (Hatay)Detay

2025-01-12 15:33:2338.2852837.150838.43ML1.8Elbistan (Kahramanmaraş)Detay

2025-01-12 15:15:3936.072531.018066.88ML1.5Akdeniz - [59.96 km] Kumluca (Antalya)Detay

2025-01-12 15:08:5338.6383338.516677.0ML1.3Baskil (Elazığ)Detay

2025-01-12 15:06:4638.1955631.093617.0ML1.8Gelendost (Isparta)Detay

2025-01-12 14:24:3037.1247228.839446.99ML2.7Menteşe (Muğla)Detay

2025-01-12 14:17:1738.3008337.9047215.56ML1.9Akçadağ (Malatya)Detay

2025-01-12 13:49:1438.537528.259177.0ML1.3Salihli (Manisa)Detay

2025-01-12 13:38:1637.3466736.8638914.17ML2.5Türkoğlu (Kahramanmaraş)Detay

2025-01-12 13:38:0438.5269428.235287.0ML1.2Salihli (Manisa)

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