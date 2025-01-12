Karadeniz'de deprem! AFAD ilk detayları duyurdu
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 17.49'da merkez üssü Karadeniz olan 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Karadeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 17.49'da merkez üssü Karadeniz olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
En yakın yerleşim merkezine 279,48 kilometre uzaklıkta gerçekleşen depremin 8,99 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
2025-01-12 17:49:1044.3341736.559178.99MW4.3KaradenizDetay
2025-01-12 17:13:0538.2069431.0944414.85ML0.9Yalvaç (Isparta)Detay
2025-01-12 17:06:1239.0372228.103335.08ML1.3Akhisar (Manisa)Detay
2025-01-12 16:40:0937.5094437.17757.0ML2.0Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)Detay
2025-01-12 15:58:5336.7019436.165287.0ML1.3Akdeniz - İskenderun Körfezi - [05.65 km] İskenderun (Hatay)Detay
2025-01-12 15:33:2338.2852837.150838.43ML1.8Elbistan (Kahramanmaraş)Detay
2025-01-12 15:15:3936.072531.018066.88ML1.5Akdeniz - [59.96 km] Kumluca (Antalya)Detay
2025-01-12 15:08:5338.6383338.516677.0ML1.3Baskil (Elazığ)Detay
2025-01-12 15:06:4638.1955631.093617.0ML1.8Gelendost (Isparta)Detay
2025-01-12 14:24:3037.1247228.839446.99ML2.7Menteşe (Muğla)Detay
2025-01-12 14:17:1738.3008337.9047215.56ML1.9Akçadağ (Malatya)Detay
2025-01-12 13:49:1438.537528.259177.0ML1.3Salihli (Manisa)Detay
2025-01-12 13:38:1637.3466736.8638914.17ML2.5Türkoğlu (Kahramanmaraş)Detay
2025-01-12 13:38:0438.5269428.235287.0ML1.2Salihli (Manisa)
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