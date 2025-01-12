Karadeniz’de deprem! AFAD ilk detayları duyurdu

Karadeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 17.49'da merkez üssü Karadeniz olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

En yakın yerleşim merkezine 279,48 kilometre uzaklıkta gerçekleşen depremin 8,99 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.