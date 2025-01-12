Üsküdar'da denize atık su skandalı! Bakanlık harekete geçti
İstanbul Üsküdar'da kanalizasyon suyunun denize akması sonucu çevre kirliliği oluşurken suyun aktığı yer kahverengiye dönüştü. Kuleli Askeri Lisesi önünde denize atık su deşarjı olduğuna ilişkin ihbarlar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerini harekete geçirdi. Bakanlık tarafından yapılan açılamada denetim ekiplerinin bölgeye yönlendirildiği belirtilerek 'İnceleme neticesinde atık su deşarjına neden olan kurum veya kuruluşlar hakkında gerekli işlemler yapılacaktır.' denildi.
İstanbul'da Üsküdar ilçesindeki Çengelköy Mahallesi'nde bulunan Kuleli Askeri Lisesi önünde denize atık su deşarjına dair ihbarlar üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri harekete geçti.
DENİZ KAHVERENGİYE DÖNDÜ
Çengelköy Mahallesi Kuleli Caddesi'ndeki sahilde yağışın da etkisiyle kanalizasyon suyu denize aktı. Suyun İstanbul Boğazı'na aktığı noktada çevre kirliliği meydana geldi. Kanalizasyon suyunun aktığı yerde deniz yüzeyi kahverengiye döndü.
İNCELEME BAŞLATILDI
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul'da denize atık su deşarjıyla ilgili inceleme başlattı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Kuleli Askeri Lisesi önünde denize atık su deşarjı olduğuna ilişkin ihbar alındığı belirtildi.
Bakanlığın açıklamasının tamamı şu şekilde:
"İstanbul'da Kuleli Askeri Lisesi önünde denize atıksu deşarjı olduğuna ilişkin ihbar üzerine Bakanlığımız denetim ekipleri bölgeye yönlendirilmiştir.
Atıksuyun kaynağının tespiti için incelemeler devam etmektedir. İnceleme neticesinde atıksu deşarjına neden olan kurum veya kuruluşlar hakkında gerekli işlemler yapılacaktır."
Çevre sakini Yücel Kalyoncu, kanalizasyon suyunun aktığı bölgede 4-5 yıl önce çalışma yapıldığını ve bu noktaya gider konduğunu söyledi.
"YAPILDI DİYORLAR AMA YETERLİ DEĞİL"
Bazı zamanlar lağımın denize aktığını ifade eden Kalyoncu, "Denize doğru aktığı için bir hayli kirlilik yaratıyor. Bazı günlerde çok yağmur yağdığında, sel olduğunda bu sefer kanalizasyondan caddeye fışkırıyor. O zaman burası insan dışkılarıyla doluyor." dedi.
Kalyoncu, bu durumdan şikayetçi olduklarını anlatarak, şunları kaydetti:
"Yapılması gerektiğini söylüyoruz. Yapıldı falan diyorlar ama yeterli değil. Yine buraya aynı pislikler geliyor. Bir ay önce taştı, yine herkes şikayet etti. Buralar leş gibi kokuyordu. Bizim arkadaşlar başvuruda bulundu. Geliyorlar, bakıyorlar. Bir sorun olmadığı günlerde geliyorlar. Aslında sel bastığı zaman, büyük yağmurlar yağdığı zaman gelseler ve görseler nasıl olduğunu anlarlar."
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