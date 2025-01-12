Bakan Hakan Fidan'dan Riyad'da diplomasi trafiği!
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Riyad'da yoğun diplomasi trafiği yürütüyor. Bakan Fidan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Lammy, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ve Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Riyad'da yoğun diplomasi trafiği yürütüyor.
DIŞİŞLERİ BAKANI FİDAN İNGİLİZ MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Suriye toplantısı marjında Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Lammy ile görüştü.
BAKAN FİDAN ALMAN MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye konulu toplantıya katılmak için geldiği Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile bir araya geldi.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2025 Takdir ve Teşekkür hesaplama: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. sınıf için gerekli ortalama
- Eyyamı Biyd orucuna nasıl niyet edilir? Eyyam-ı Biyd orucu nedir?
- Sıcak su torbası kullanan herkes bu hatayı yapıyor! Meğer kullanımı bu şekildeymiş
- Emekli bayram ikramiyesi 2025: 4A-4B-4C'linin ikramiyesine zam yapıldı mı, ne kadar olacak?
- Hakan Ural’ın 15 günde 22 kilo verdiren diyeti! Sibel Can’ın eski eşi tek yöntemle başardı: Günde 7 bardak…
- 2025 karne görüşleri: İlkokul/ortaokul/lise başarılı, orta başarılı ve başarısız öğrenciler için öğretmen yorumları
- Tediye ödemeleri ne zaman? 2025 İşçiye ikramiye ödemeleri hangi tarihte yatırılacak?
- BİM 14-17 Ocak Aktüel Kataloğu: Mama sandalyesi, aktivite minderi, ana kucağı...
- Leke tutmayan cam silme formülü: Camlarınızı pırıl pırıl yapmanın pratik yolu
- Recep ayının 13. 14. 15. günü hangi tarihe denk geliyor? Recep ayının 15. gecesinin fazileti nedir?
- Emekliye mühim tarihler sıralandı! Cuma ve Pazartesi günü IBAN'a yatacak: 14.469, 17.250, 19.000 TL...
- Onur Üresin kimdir, kaç yaşında? 2024 MasterChef Türkiye Şampiyonu Onur Üresin aslen nereli?