Bakan Hakan Fidan’dan Riyad’da diplomasi trafiği!

Bakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı ile görüştü

BAKAN FİDAN ALMAN MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye konulu toplantıya katılmak için geldiği Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile bir araya geldi.