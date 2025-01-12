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Bakan Hakan Fidan'dan Riyad'da diplomasi trafiği!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.01.2025 16:31 Güncelleme: 12.01.2025 17:04
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Bakan Hakan Fidan’dan Riyad’da diplomasi trafiği!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Riyad'da yoğun diplomasi trafiği yürütüyor. Bakan Fidan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Lammy, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ve Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Riyad'da yoğun diplomasi trafiği yürütüyor.

Dışişleri Bakanı Fidan, İngiliz mevkidaşı Lammy ile görüştü (AA)Dışişleri Bakanı Fidan, İngiliz mevkidaşı Lammy ile görüştü (AA)

DIŞİŞLERİ BAKANI FİDAN İNGİLİZ MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Suriye toplantısı marjında Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Lammy ile görüştü.

Bakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı ile görüştüBakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı ile görüştü

BAKAN FİDAN ALMAN MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye konulu toplantıya katılmak için geldiği Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile bir araya geldi.

Bakan Fidan, Mısırlı mevkidaşı ile görüştü (AA)Bakan Fidan, Mısırlı mevkidaşı ile görüştü (AA)

BAKAN FİDAN MISIRLI MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Riyad'da Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile bir araya geldi

Bakan Fidan Riyad’da! Suriye toplantısına katıldıBakan Fidan Riyad’da! Suriye toplantısına katıldı

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Bakan Hakan Fidan’dan Riyad’da diplomasi trafiği! Bakan Hakan Fidan’dan Riyad’da diplomasi trafiği! Bakan Hakan Fidan’dan Riyad’da diplomasi trafiği!

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