İspanya’daki sel felaketinin maliyeti 20 milyar euroyu aştı

İspanya'daki selin finans sektörüne maliyeti 20 milyar avroyu aştı. İspanya Merkez Bankası, ülkenin doğu ve güney bölgelerini etkileyen sel ile su baskınının finans sektöründeki maliyetinin 20 milyar 584 milyon avro olarak öngörüldüğünü duyurdu.

Merkez Bankası Başkanı Jose Luis Escriva, sel ve su baskınının direkt mağdurlarının 561 bin 210 olduğunu, 534 bin 529 ev ve iş yerinin de selden etkilendiğini bildirdi. Escriva, selin finans sektöründeki toplam maliyetinin ise 20 milyar 584 milyon avro olduğunu kaydetti.