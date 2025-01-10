AK Parti'den çarpıcı 'teyit.org" açıklaması! "Artık işlevsiz"

"ARTIK İŞLEVSİZ "

Arvas açıklamasında şunları kaydetti: "Kaldı ki bu doğrulama mecralarının yöneticilerinin ideolojik olarak ne kadar radikal oldukları da ortada olmasına rağmen her defasında "biz doğrulama mecralarına müdahale edemeyiz, onlar uluslararası şartları yerine getiren şirketler" gibi geçiştirici sözler söylemekten öteye geçmediler. Özellikle Facebook üzerinde yıllardır istedikleri sayfaları 'yalan haber' yapıyor diyerek damgalayıp onların görünürlüğünü kısıtlamayı kendilerine hak görüp herkese ellerindeki bu yetkiyi bir sopa gibi kullanmaktan geri durmadılar. Yıllardır çok sayıda operasyonel müdahale yaptıktan sonra artık işlevsiz kalmalarına sevinememekle beraber bundan sonra sıradan troll bir sayfadan öte olmayarak hakkettikleri muameleyi görecek olmalarını doğru bir adım olarak buluyorum."

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