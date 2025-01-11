CHP'nin arka bahçesi İBB! 200 yöneticiye "ballı-kaymaklı" aylıklar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde görev alan daire başkanları ve müdürlere, iştiraklerin yönetim kurulu üyeliği ile ballı maaş verildiği ortaya çıktı. Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki İBB yönetimi iştiraki İstanbul Ağaç ve Peyzaj Yönetim Kurulu üyelerinin, İBB'nin diğer iştirak şirketlerinde de çalıştığı ve çift maaş aldıkları ortaya çıktı. Büşra Buran, İETT Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı olmasının yanında Ağaç A.Ş'den de huzur hakkı alıyor.

Bayram Yurdakul da İBB Tesisler Bakım ve Onarım Şube Müdürü olmasının yanında Ağaç A.Ş'den huzur hakkı alıyor. Müslüm Yanık da İBB İSKİ Stok ve Atık Yönetimi Şube Müdürü olmasının haricinde maaşına Ağaç A.Ş'den aldığı huzur hakkını da koyanlar arasında yer alıyor. Neşe Özgün ise İSKİ Ticaret İşleri Dairesi Başkanı olmasına rağmen Ağaç A.Ş'nin yönetim kurulu üyeliğinden de para alıyor. İBB Yayınlar Koordinatörü Cengiz Özkarabekir de Ağaç A.Ş'nin yönetiminde yer alıyor. İBB iştiraki BELBİM Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Vekili ve üyelerinin, İBB'nin diğer iştirak şirketlerinde de çalışıp çift maaş aldıkları ortaya çıktı.

BU İSİMLERDEN BAZILARI ŞUNLAR:

*Cemal Ufuk Karakaya: İBB Genel Sekreter Yardımcısı

*Mehmet Çakılcıoğlu: İBB Başkan Danışmanı ve aynı zamanda İBB iştiraki (İPA) İstanbul Planlama Ajansı'nda danışmanlık yapıyor.

BELTUR A.Ş. de Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve üyelerinin çift maaş aldığı iştirakler arasında yer aldı.

BELTUR'DAN HUZUR HAKKI ALAN İSİMLERDEN BAZILARI ŞU ŞEKİLDE:

*Suat Yıldız: İSKİ'de Yönetim Kurulu üyesi ve İSKİ'de Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyor.

*Kıvanç Turan: İBB Avrupa Yol Bakım ve Onarım Müdür Yardımcısı

*Mustafa Özdemir: İSKİ Su İnşaat Dairesi Başkanı

*Ali Tuğrul Küçükalioğlu: İETT Metrobüs ve Elektrikli Ulaşım Daire Başkanı Boğaziçi Yönetim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Vekili ve üyelerinin, İBB'nin diğer iştirak şirketlerinde de çalışıp çift maaş aldıkları ortaya çıktı.

BU İSİMLERDEN BAZILARI İSE ŞU ŞEKİLDE:

*Kadriye Kasapoğlu: İBB Özel Kalem Müdürü

*Tolga Volkan Aslan: İBB Kültür Dairesi Başkanı

*Merve Öztopaloğlu: Boğaziçi Yönetim A.Ş.'de hem Genel Müdür hem de Yönetim Kurulu üyesi İSBAKYönetim Kurulu Başkanı, Başkan Vekili ve üyelerinin, İBB'nin diğer iştirak şirketlerinde de çalışıp çift maaş aldıkları ortaya çıktı.

İŞTE O İSİMLERDEN BİRKAÇI:

*Serkan Özcan: İBB Başkan Danışmanı

*Ecevit Yılmaz: İBB Mezarlıklar Dairesi Başkanı

*Hakan Aplak: İBB Avrupa Yakası Zabıta Şube Müdürü

*Özge Ural Öztürk: İBB Hukuk Müşaviri

200'E YAKIN YÖNETİCİ FAZLADAN PARA ALIYOR

Sabah'ın haberine göre; İBB'de çalışan 200'e yakın yöneticinin, belediyenin iştirak şirketlerinde birden fazla maaş aldığı ortaya çıktı.

*Ayhan Kılınç: İBB Encümen Şube Müdürü ve İBB Etik Komisyonu Üyesi olarak iki yerden maaş alıyor.

*Fuat Ünlü: İBB İnsan Kaynakları Şube Müdürü ve İBB Etik Komisyonu Üyesi olarak iki yerden maaş alıyor.

*Yüksek Yalçın: İBB iştiraki İSETAŞ A.Ş. ve İSTANBUL ENERJİ A.Ş.'de Genel Müdür olarak iki şirketten maaş alıyor.

*Hüseyin Çağlar: İBB iştiraki GÜVEN SU A.Ş. ve HAMİDİYE SU A.Ş.'de Genel Müdür olarak iki şirketten de maaş alıyor.

*Ekrem Kılınç: İBB İhale İşleri Şube Müdürü ve İGDAŞ Yönetim Kurulu Üyesi olarak iki yerden maaş alıyor.

*Melek Yonca: İBB Mali Kontrol Şube Müdürü ve İGDAŞ Yönetim Kurulu üyesi olarak iki ayrı yerden maaş alıyor.

*Zeynep Neyza Akçabay: İBB Genel Sekter Yardımcısı olarak görev yapıyor. Ayrıca İBB Etik Komisyonu Başkanı ve İstanbul Kültür A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olarak birden fazla yerden maaş alıyor.