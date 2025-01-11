11 Ocak 2025, Cumartesi
Haberler Gündem Haberleri Ege Denizi'nde 40 düzensiz göçmen yakalandı

Ege Denizi'nde 40 düzensiz göçmen yakalandı

Ahmet Nazif Vural
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.01.2025 09:38
ABONE OL
Ege Denizi’nde 40 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 18'i çocuk 40 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ege Denizi'nin kuzeyinde ilerleyen lastik botu tespit etti.

Bölgeye sevk edilen "TCSG-84" Sahil Güvenlik gemisi ile "KB-119" botu ekipleri, bottaki 40 Afgan uyrukluyu kıyıya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi.

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör