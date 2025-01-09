Eski AK Partili vekil Ahmet İyimaya’dan acı haber! Hayatını kaybetti

AK Parti 23, 24 ve 26. dönem Ankara milletvekili Amasyalı Ahmet İyimaya, hayatını kaybetti.

İyimaya'nın cenazesi, yarın ikindi namazına müteakip Kocatepe Camisi'nde kılınacak namazın ardından Gölbaşı Mezarlığı'na defnedilecek.

SÖZCÜ ÇELİK'TEN TAZİYE MESAJI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ahmet İyimaya'nın ölümüne ilişkin taziye mesajı yayınladı. Çelik açıklamasında "Çok üzgünüz. Acımız çok büyük." dedi ve şöyle devam etti:

"Zor siyasi yollarda omuz omuza yürüdüğümüz değerli büyüğümüz, milletvekilimiz Ahmet İyimaya ağabeyimiz vefat etti. Bilge bir hukukçu, nitelikli bir siyaset adamı ve millete adanmış yolumuzun sadık bir emekçisiydi. Allah rahmet eylesin. Mekânı cennet olsun. Değerli ailesinin, milletimizin ve yol arkadaşlarımızın başı sağolsun."