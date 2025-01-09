AFAD duyurdu! İran'da 4.3 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Doğu Azerbaycan (İran) - Hakkari sınırında 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 17.01'de gerçekleşen deprem yerin 5.44 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Saat 17.01'de gerçekleşen deprem yerin 5.44 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM
Büyüklük:4.3 (Mw)
Yer:Maraqeh, Doğu Azerbaycan (İran) - [66.26 km] Şemdinli (Hakkari)
Tarih:2025-01-09
Saat:17:01:16 TSİ
Enlem:37.5925 N
Boylam:45.40917 E
Derinlik:5.44 km
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
09-01-2025 17:01:16 37.5925 45.4092 5.44 MW 4.3 Maraqeh, Doğu Azerbaycan (İran) - [66.26 km] Şemdinli (Hakkari) 648329
09-01-2025 16:58:08 37.2922 31.875 6.98 ML 1.2 Seydişehir (Konya) 648328
09-01-2025 16:56:22 38.1733 38.4294 7 ML 1.4 Yeşilyurt (Malatya) 648326
09-01-2025 16:45:28 38.4111 31.8725 7 ML 0.8 Ilgın (Konya) 648327
09-01-2025 16:44:20 38.2681 38.1725 7 ML 1.3 Yeşilyurt (Malatya) 648325
09-01-2025 16:07:19 38.3358 38.8117 7 ML 1.2 Pütürge (Malatya) 648324
09-01-2025 15:49:41 41.2433 41.6142 7 ML 0.9 Murgul (Artvin) 648323
09-01-2025 15:42:18 36.8069 36.4414 6.28 ML 1.6 Hassa (Hatay) 648322
09-01-2025 15:20:35 35.5278 32.6058 7 ML 2.2 Akdeniz 648321
09-01-2025 14:50:56 37.8672 38.2719 7 ML 1.6 Merkez (Adıyaman) 648320
09-01-2025 14:31:54 40.7806 28.9481 9.54 ML 2.2 Marmara Denizi - [10.16 km] Adalar (İstanbul) 648319
09-01-2025 14:26:27 41.2244 42.0167 7 ML 0.7 Merkez (Artvin) 648318
09-01-2025 14:16:21 36.9931 36.1642 14.74 ML 2.2 Erzin (Hatay) 648317
09-01-2025 13:25:15 36.6683 34.3183 7 ML 1.7 Erdemli (Mersin) 648316
09-01-2025 13:19:49 39.6711 29.4861 7 ML 1.2 Tavşanlı (Kütahya) 648314
09-01-2025 13:17:21 41.5347 41.7839 7 ML 1.6 Batum, Acara (Gürcistan) - [08.70 km] Borçka (Artvin) 648315
09-01-2025 13:08:30 39.0125 27.1508 6.79 ML 3.1 Bergama (İzmir) 648312
09-01-2025 13:06:11 37.9922 37.4811 8.29 ML 1.2 Nurhak (Kahramanmaraş) 648313
09-01-2025 12:52:23 38.7639 38.9589 7 ML 1.1 Merkez (Elazığ) 648311
09-01-2025 12:36:22 38.2711 38.1478 7 ML 1.0 Yeşilyurt (Malatya) 648310
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