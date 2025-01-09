Bağcılar'ın yeni Belediye Başkanı Yasin Yıldız oldu
Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir’in AK Parti İstanbul İl Başkanı adayı gösterilmesi sebebiyle Bağcılar Belediye Başkanlığı'na Yasin Yıldız seçildi. Yasin Yıldız kimdir? İşte detaylar...
AK Parti'de Abdullah Özdemir'in İstanbul İl Başkanlığına aday gösterilmesiyle boşalan belediye başkanlığı koltuğu için bugün Belediye Meclisi'nde seçim yapıldı.
Toplantıda meclis üyelerinin oylarıyla ilçenin yeni belediye başkanı Yasin Yıldız seçildi.
Abdullah Özdemir, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle AK Parti İstanbul İl Başkanı adayı olarak gösterilmesinin ardından belediye başkanlığı görevinden istifa etmişti.
YASİN YILDIZ KİMDİR?
1983 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Gümüşhanelidir. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu. İstanbul Aydın Üniversitesi'nde "Yerel Yönetimler" alanında, Yüksek Lisans yaptı.
Yıldız, 2004 yılında AK Parti Bakırköy İlçe Gençlik Kolları'nda aktif siyasete başladı. 2007 - 2009 yılları arasında Bakırköy Gençlik Kolları İlçe Başkanlığı yapan Yıldız, görev süresi boyunca gençlerin milli ve manevi değerlerine bağlı, çağın gereksinimlerine uygun bireyler olarak yetişmesi için projeler geliştirdi ve hayata geçirdi.
Yıldız daha sonra 2009 yılında, AK Parti'den İBB (İstanbul Büyükşehir Belediyesi) ve Bahçelievler Belediyesi meclis üyesi seçildi. 2012-2015 yılları arasında AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu.
2014 Yerel Seçimlerinden sonra Bahçelievler Belediye Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen Yıldız, kentsel dönüşümden sosyal alanlara kadar birçok önemli projeyi yürüttü. Yıldız, 2021 yılında AK Parti İstanbul İl Kongresi'nde İl Yönetim Kurulu Üyesi oldu. 2024 Yerel Seçimlerinde de Bağcılar Belediyesi Meclis Üyeliği'ne seçilen Yıldız, aynı dönemde Belediye Başkan Yardımcısı olarak atandı.
Önceki dönem Belediye Başkanı Abdullah Özdemir'in AK Parti İstanbul İl Başkan adayı olmasının ardından Belediye Meclisi tarafından Bağcılar Belediye Başkanı seçildi. Yıldız, evli ve 2 çocuk babasıdır.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Dünyanın en çok ziyaret edilen 10 şehri belli oldu! Turistler resmen bu ilimize bayıldı
- AK Parti Büyük Kongresi ne zaman? AK Parti Büyük Kongresi hangi tarihte yapılacak?
- EKPSS tercihleri başladı mı, ne zaman? 2025 ÖSYM EKPSS tercih kılavuzunu yayınladı mı?
- Ziraat Bankası'ndan ev sahibi olma fırsatı! Kira öder gibi 1-3 milyon TL kredi
- Bedelli Askerlik Ücreti 2025 | Bedelli askerlik başvuru ücreti ne kadar? Başvuruları başladı mı?
- İbn-i Sina'nın unutulan migren tedavisi! Tek başına ağrınızı bıçak gibi kesecek
- e-Okul ne zaman kapanacak? 2025 Ocak E-OKUL VBS giriş ekranı not, karne ve devamsızlık sorgulama
- Sakın çöpe atmayın: Artık para ödenecek! Yeni sistem geliyor
- Trabzon'da son dakika deprem AFAD | 9 Ocak Ortahisar'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Gümüşhane, Rize, Bayburt, Giresun...
- İstanbul'da kar tarihi değişti: Bir anda 10 derece birden düşecek! 9 Ocak Meteoroloji Hava Durumu Raporu
- Öğretmenlerin tayin başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 MEB öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme sonuç tarihi...
- Aile yılı ne demek, ne anlama geliyor? 2025 Aile Yılı müjdeleri neler, açıklandı mı?