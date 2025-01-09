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2025 ailenin yılı olacak! Müjdeler peş peşe gelecek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.01.2025 08:57
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2025 ailenin yılı olacak! Müjdeler peş peşe gelecek

Türkiye'de doğum oranlarının düşmesi ve nüfusun yaşlanması üzerine Aile Bakanlığı, 'Aile Yılı' kapsamında harekete geçti. Başkan Erdoğan, 13 Ocak’taki Aile Yılı Tanıtım Programında yeni projeleri duyuracak. Aile bireylerinden en az birinin düzenli gelire sahip olması sağlanarak ekonomik istikrar desteklenecek. Maddi zorluklar nedeniyle evlilikten kaçınan gençler için Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi devreye alınacak.

Türkiye'de nüfusun yaşlanması ve doğum oranlarının düşmesi, Aile Bakanlığı'nı harekete geçirdi. Çeşitli çalışmalarla doğum oranlarını artırmayı hedefleyen bakanlık, bu yılın 'Aile Yılı' ilan edilmesiyle faaliyetlerini hızlandıracak.

Başkan Erdoğan genç çiftlere yönelik yeni destek projelerini duyuracak. (AA)Başkan Erdoğan genç çiftlere yönelik yeni destek projelerini duyuracak. (AA)

GENÇ ÇİFTLERE MÜJDE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 Ocak'ta gerçekleştirilecek 'Aile Yılı Tanıtım Programı'nda yıl içerisinde gerçekleştirilecek projeleri açıklayacak. Aile Yılı kapsamında ise genç çiftlere yeni müjdelerin gelmesi bekleniyor:

Güçlü aile yapısının sürdürülebilmesi ve ailenin düzenli bir gelir seviyesine sahip olabilmesi için aile fertlerinden en az bir çalışanın olması temin edilecek.
Gençlerin maddi zorluklar nedeniyle evlilikten kaçınmalarını engellemek ve gelir seviyesi asgari hayat standartlarının altında olan aileleri refaha eriştirmek için Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi hayata geçirilecek.

Maddi istikrarı artırmak için aile bireylerine düzenli gelir fırsatları sunulacak. (AA) Maddi istikrarı artırmak için aile bireylerine düzenli gelir fırsatları sunulacak. (AA)

EVLİLİĞE KARŞI OLUŞAN OLUMSUZ ALGI DEĞİŞECEK

Aileyi tehdit eden risklere karşı aileleri ve çocukları korumak adına ailelere dijital medya okuryazarlığı ve siber zorbalıkla mücadele eğitimleri verilecek.

Evliliği teşvik edecek politikalar geliştirilerek gençlerin evliliğe karşı olumsuz algı ve tutumu değiştirilecek.

Ülke kalkınmasına katkı sağlayacak yeni modellerle esnek ve uzaktan çalışma modelleri dahil, kadınların ev ve iş hayatı arasında tercih yapma zorunluluklarının ortadan kalkması hedefleniyor.

Bu sene kurulan ve ilk toplantısını gerçekleştirecek olan "Nüfus Politikaları Kurulu" ile "Nüfus ve Demografik Değişimler" ve "Nüfus Politikaları" gibi konularda stratejik adımlar atılacak.

Evlilik önündeki ekonomik engelleri kaldırmaya yönelik teşvik programları devreye giriyor. (AA)Evlilik önündeki ekonomik engelleri kaldırmaya yönelik teşvik programları devreye giriyor. (AA)

AİLE ENDEKSİ OLUŞACAK

2023 doğurganlık hızı en düşük 3 il (Bartın, Karabük, Zonguldak), 2023 doğurganlık hızı en yüksek 3 il (Şanlıurfa, Mardin, Şırnak), 2009- 2023 doğurganlık hızı farklılaşmasının oransal olarak en yüksek olduğu 3 il (Van, Ağrı, Siirt) ve 2009-2023 doğurganlık hızı farklılaşmasının oransal olarak en düşük olduğu 3 ilde (Kırklareli, Balıkesir, Manisa) saha çalışması yapılarak gençlerin evlilik ve çocuk sahibi olmaya ilişkin algı, tutum ve tecrübeleri ele alınacak.

Aile Bakanlığı ve üniversiteler ortaklığında aile yapısının ve değerlerinin güçlendirilmesine yönelik araştırma faaliyetleri yürütmek ve politika oluşturmak için 'Aile Enstitüsü' kurulacak.

Aileye yönelik riskleri ve ailenin iyilik halini ölçen 'Aile Endeksi' oluşturulacak.

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2025 ailenin yılı olacak! Müjdeler peş peşe gelecek 2025 ailenin yılı olacak! Müjdeler peş peşe gelecek 2025 ailenin yılı olacak! Müjdeler peş peşe gelecek
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