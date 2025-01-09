2025 ailenin yılı olacak! Müjdeler peş peşe gelecek

Evlilik önündeki ekonomik engelleri kaldırmaya yönelik teşvik programları devreye giriyor. (AA)

AİLE ENDEKSİ OLUŞACAK

2023 doğurganlık hızı en düşük 3 il (Bartın, Karabük, Zonguldak), 2023 doğurganlık hızı en yüksek 3 il (Şanlıurfa, Mardin, Şırnak), 2009- 2023 doğurganlık hızı farklılaşmasının oransal olarak en yüksek olduğu 3 il (Van, Ağrı, Siirt) ve 2009-2023 doğurganlık hızı farklılaşmasının oransal olarak en düşük olduğu 3 ilde (Kırklareli, Balıkesir, Manisa) saha çalışması yapılarak gençlerin evlilik ve çocuk sahibi olmaya ilişkin algı, tutum ve tecrübeleri ele alınacak.

Aile Bakanlığı ve üniversiteler ortaklığında aile yapısının ve değerlerinin güçlendirilmesine yönelik araştırma faaliyetleri yürütmek ve politika oluşturmak için 'Aile Enstitüsü' kurulacak.

Aileye yönelik riskleri ve ailenin iyilik halini ölçen 'Aile Endeksi' oluşturulacak.