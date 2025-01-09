81 ilde "Çengel-16" operasyonları! Sahte alkole geçit yok: 46 gözaltı

Cumhuriyet başsavcılıkları ve jandarmayı tebrik eden Yerlikaya, "Toplumumuzun sağlığını ve güvenliğini tehdit eden sahte alkol üreticilerine karşı mücadelemizde halkımızın duyarlılığı ve desteği çok önemli. Şüpheli durumları bize bildirin. Biz gereğini yapalım" dedi.

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