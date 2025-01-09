81 ilde "Çengel-16" operasyonları! Sahte alkole geçit yok: 46 gözaltı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sahte alkol imalatçılarına yönelik 81 ilde düzenlenen 'Çengel-16' operasyonlarında 46 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda, 81 ilde sahte alkol imalatçılarına yönelik son 1 haftada düzenlenen 'Çengel-16' operasyonlarında; 50 bin 105 litre sahte ve etil alkol ele geçirildiğini, 46 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
Cumhuriyet başsavcılıkları ve jandarmayı tebrik eden Yerlikaya, "Toplumumuzun sağlığını ve güvenliğini tehdit eden sahte alkol üreticilerine karşı mücadelemizde halkımızın duyarlılığı ve desteği çok önemli. Şüpheli durumları bize bildirin. Biz gereğini yapalım" dedi.
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