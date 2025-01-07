Yenidoğan Çetesi’nin acımasız bebek katliamı! Film izler gibi ölümünü izlemişler

Oktay hakkında konuşan hemşire Bahar Kınık'ın ifadeleri ise kan dondurdu (AA)

KAN DONDURAN İFADELER: MÜDAHALEYİ BIRAKIN

Fırat Sarı'nın gelmemesi üzerine bu durumdan yönetime ve başhemşire Hilal Vatansever ve başhekim İbrahim Oktay'ı hastane telefonuyla arayıp bildirdiğini söyleyen Bahar Kınık, "Bebek öldüğünde ben ve diğer ekip arkadaşlarım vardı. Bebeğin başında doktor yoktu. Biz yine bebeğe gerekli müdahaleleri yaptık. Fırat Sarı ile görüşen arkadaşım Ecem'e artık müdahaleyi bırakın demiş ancak arkadaşlarım ve ben doktor olmadığı için müdahaleyi bırakmadık" ifadelerini kullandı.

HASTANEYE GELMEYEN DOKTORA SİGARA MOLASINDA DEDİ

Bahar Kınık ifadesinin devamında, "İl Sağlık Müdürlüğünün yaptığı denetim esnasında doktorun sigara molasında olduğunu söyledim. Bunu başhekim, başhemşire, mesul müdür Yaşar bey ve Fırat Sarı böyle söylememi istedi" dedi.