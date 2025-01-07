Yenidoğan Çetesi'nin acımasız bebek katliamı! Film izler gibi ölümünü izlemişler
Türkiye Yenidoğan Çetesi'nin acımasız katliamlarıyla sarsıldı. Henüz anne karnındayken 'potansiyel bebek' arayışlarında olan sağlık çetesinin vicdanları sızlatan diyalogları çileden çıkarmaya devam ediyor. Fezlekede şüphelilerin kan donduran ifadeleri de yer aldı. Hemşire Bahar Kınık'ın, Halime Alkara bebek ölürken doktor Fırat Sarı'yı aradığı ancak Sarı'nın işi olduğu gerekçesiyle hastaneye gelmediği ve 'müdahaleyi bırakın' dediği fezlekede yer aldı. Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu raporunda ilaç sattığı yönünde hakkında tespitler bulunan Meryem Küçükoğlu ambulans şoförü Hüseyin Gündüz'den tek seferde 370 bin lira olmak üzere toplam 18 hesap hareketinin olduğu tespit edildi. İşte kan donduran olayın perde arkası...
İstanbul'da Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin Yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen, organize suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen doktor Fırat Sarı ile hareket eden 18 şüpheli tespit edilmişti.
İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 Aralık'ta düzenledikleri operasyonda, aralarında 5 doktor, 3 hemşire, 5 sağlık çalışanı ve 1 sivilin yer aldığı 14 şüpheliyi yakalamıştı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık", "rüşvet", "kasten öldürmenin ihmali davranış ile işlenmesi" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlanmış, 11 şüpheli tutuklanmış, 3'ü hakkında ise adli kontrol şartı uygulanmıştı.
BEBEK ÖLÜRKEN FIRAT SARI İŞİM VAR DİYEREK HASTANEYE GELMEDİ
Büyükçemece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 2. Dalgaya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan fezlekede 18 şüpheli hakkında ceza istendi.
Hazırlanan fezleke Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Şüpheli Çorlu Reyap Hastanesi Başhekim'i İbrahim Oktay hakkında konuşan hemşire Bahar Kınık'ın ifadeleri ise kan dondurdu.
Halime Alkara bebeğin öldüğü gün ölmeden önce durumunun ağırlaşması üzerine doktor Fırat Sarı'yı arayarak durumdan haberdar ettiğini söyleyen Bahar Kınık, Fırat Sarı'nın kendisine İşi olduğunu kötü bir bebek ile ilgilendiğini ifade edip gelmediğini belirtti.
KAN DONDURAN İFADELER: MÜDAHALEYİ BIRAKIN
Fırat Sarı'nın gelmemesi üzerine bu durumdan yönetime ve başhemşire Hilal Vatansever ve başhekim İbrahim Oktay'ı hastane telefonuyla arayıp bildirdiğini söyleyen Bahar Kınık, "Bebek öldüğünde ben ve diğer ekip arkadaşlarım vardı. Bebeğin başında doktor yoktu. Biz yine bebeğe gerekli müdahaleleri yaptık. Fırat Sarı ile görüşen arkadaşım Ecem'e artık müdahaleyi bırakın demiş ancak arkadaşlarım ve ben doktor olmadığı için müdahaleyi bırakmadık" ifadelerini kullandı.
HASTANEYE GELMEYEN DOKTORA SİGARA MOLASINDA DEDİ
Bahar Kınık ifadesinin devamında, "İl Sağlık Müdürlüğünün yaptığı denetim esnasında doktorun sigara molasında olduğunu söyledim. Bunu başhekim, başhemşire, mesul müdür Yaşar bey ve Fırat Sarı böyle söylememi istedi" dedi.
İLAÇ SATIŞINDAN 370 BİN LİRA GELİR
Sabah'ın haberine göre; Yenidoğan çetesinin en önemli gelir kaynaklarından olan ilaç satışından yüz binlerce lira gelir elde etti. Şüpheli Meryem Küçükoğlu ile tutuklu sanık Hüseyin Gündüz arasındaki hesap hareketleri ise fezlekede yer aldı. Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu raporunda hastaneye ait curosorf ilaçları kendisine satılması yönünde de tespitler olduğu belirtildi.
Tutuklu sanık Hüseyin Gündüz'ün 12 Kasım 2023 günü Meryem Küçükoğlu'na 370 bin 54 lira gönderdi. Meryem Küçükoğlu'nın gönderilen 370 bin lira dışında Hüseyin Gündüz ile 18 adet daha hesap hareketinin olduğu fezlekede yer alırken şüpheli Küçükoğlu bu hesap hareketlerini açıklayamadı.
Meryem Küçükoğlu ifadesinde Hüseyin Gündüz'ün evine temizliğe gittiğini ve bunun karşılığında bin lira aldığını iddia etmesine karşında hesabına gelen yüzlerce bin lirayı açıklayamadı.