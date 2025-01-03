Yenidoğan Çetesi davasında 2.dalga operasyonu! Fezlekeler tamam! Şüpheliler için ceza istendi

İstanbul'da, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları iddia edilen Yenidoğan Çetesi'ne ilişkin gerçekleştirilen ikinci dalga operasyonunda fezleke hazırlandı.

Sabah'ın haberine göre; Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan fezlekede aralarında cumhuriyet savcısı Yavuz Engin'i tehdit eden Mustafa Kemal Zengin'in de yer aldığı 18 şüpheli için ceza istendi.