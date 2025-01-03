03 Ocak 2025, Cuma
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Yenidoğan Çetesi davasında 2.dalga operasyonu! Fezlekeler tamam! Şüpheliler için ceza istendi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.01.2025 16:32 Güncelleme: 03.01.2025 16:33
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Yenidoğan Çetesi davasında 2.dalga operasyonu! Fezlekeler tamam! Şüpheliler için ceza istendi

Yenidoğan Çetesi'ne ilişkin gerçekleştirilen ikinci dalga operasyonunda fezleke hazırlandı. Yavuz Engin'i tehdit eden Mustafa Kemal Zengin'in de yer aldığı 18 şüpheli için ceza istendi.

İstanbul'da, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları iddia edilen Yenidoğan Çetesi'ne ilişkin gerçekleştirilen ikinci dalga operasyonunda fezleke hazırlandı.

Sabah'ın haberine göre; Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan fezlekede aralarında cumhuriyet savcısı Yavuz Engin'i tehdit eden Mustafa Kemal Zengin'in de yer aldığı 18 şüpheli için ceza istendi.

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Yenidoğan Çetesi davasında 2.dalga operasyonu! Fezlekeler tamam! Şüpheliler için ceza istendi Yenidoğan Çetesi davasında 2.dalga operasyonu! Fezlekeler tamam! Şüpheliler için ceza istendi Yenidoğan Çetesi davasında 2.dalga operasyonu! Fezlekeler tamam! Şüpheliler için ceza istendi
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