Yenidoğan Çetesi elebaşı Fırat Sarı (A Haber arşiv)

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Hazırlanan fezlekede Mustafa Kemal Zengin'in basına yansıyan ve kamuoyunda büyük tepki çeken Cumhuriyet savcısı Yavuz Engin'i makamında şüpheli Tuğçe Toptemel'i tahliye ettirmek için görüşme yaptığı ve tehdit boyutuna varacak söylemlerde bulunduğu aktarıldı. Öte yandan fezlekede yer verilen HTS kayıtlarına göre Mustafa Kemal Zengin'in Beylikdüzü Medilife hastane mesul müdürü Ahmet Atilla Yılmaz ile 138 kez, yine cumhuriyet savcısının yanına birlikte gittiği Avulat Aylin Arslantatar ile bin 320 kez ve tahliye ettirilmek istenen örgüt üyesi Tuğçe Toptemel'in üvey babası olan Yavuz Çelik ile 110 kez irtibatı olduğu belirtildi.

Fezlekede Zengin'in dosya savcısını tehdit eyleminden çok daha önce de Yavuz Çelik ve Beylikdüzü Medilife hastane müdür Ahmet Atilla Yılmaz ile irtibatlı olduğu, irtibatının yalnızca tehdit eyleminden hemen öncesiyle başlamadığı aktarıldı. Şüpheli Zengin'in suç örgütü soruşturması kapsamında tutuklanan bir şahsı, örgütün varlığını bile bile dosya savcısını tehdit etmek suretiyle tahliye ettirmeye çalıştığı fezlekede belirtildi. Mustafa Kemal Zengin'in bu kapsamda eyleminin örgüte yardım etme olarak değerlendirildiği, tehdit eylemiyle ilgili soruşturmanın ise ayrıca devam ettiği fezlekede açıklandı.