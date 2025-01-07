Dijital entegrasyon: Aile hekimliğinde yeni dönem başladı!

Aile hekimliğinde dijital dönem: Vatandaşa büyük kolaylık sağlayacak

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Hastalar, hastaneye gidip herhangi bir poliklinik kaydı yaptırmadan tetkiklerini çektirebilecek, sonuçlar ise aile hekimlerinin ekranlarında görüntülenebilecek. Aile hekimleri, laboratuvar tetkikleri için istem yaptıktan hemen sonra hastaya e-Nabız tarafından, özel bir kod üreterek hastası ile paylaşacak. Bu işlem esnasında hastalar için hastanelerde ayrıca muayene girişi yapılmayacak, hastanedeki hekimler tarafından tekrar tetkik isteminde bulunulmayacak.