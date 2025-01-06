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DEM Parti heyeti yarın CHP'yi ziyaret edecek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.01.2025 17:55 Güncelleme: 06.01.2025 17:56
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DEM Parti heyeti yarın CHP’yi ziyaret edecek

DEM Parti İmralı heyeti yarın saat 10.30'da CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i TBMM'de ziyaret edecek.

DEM Parti İmralı heyeti yarın saat 10.30'da CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i TBMM'de ziyaret edecek.

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DEM Parti heyeti yarın CHP’yi ziyaret edecek DEM Parti heyeti yarın CHP’yi ziyaret edecek DEM Parti heyeti yarın CHP’yi ziyaret edecek
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