Başkan Erdoğan’dan terör örgütlerine net uyarı: Bir gece ansızın gelebiliriz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yılın ilk Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Bölgesel gelişmeler bağlamında sancılı bir yılı geride bıraktık. Yeni umutlarla 2025'e merhaba dedik. Son 15 aydır tüm dünyanın gözü önünde katliam yaşayan Gazzeli kardeşlerimiz için 2025 yılının barış yılı olmasını Allah'tan diliyorum. Uluslararası toplumun İsrail üzerindeki baskıyı artırması için diplomatik temaslarımızı yoğunlaştırdık. 1 Ocak sabahı "Bir Güne Doğuyor" sloganıyla bir araya gelen tüm vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Yarım milyon kardeşimiz Gazze'nin yalnız olmadığını İstanbul'dan tüm dünyaya haykırmıştır.

Bu sivil toplum buluşmasından birileri rahatsız oluyor. Buna tepki gösterenler insanlıktan nasibini almamış vicdan fukaralarıdır. Türkiye'nin mazlumlarla danışma içerisinde olması zalimleri tedirgin ve rahatsız eder. 61 yıllık Baas zulmünün ardında Suriye'de nasıl inanç hak adalet kazandıysa inşallah Filistin'de hak kazanacaktır. Filistin devleti muhakkak kurulacaktır. 3 ayların milletimizin yanı sıra İslam alemi için hayırlar getirmesini Rabbim'den niyaz ediyorum.

İktidar sorumluluğunu üstlendiğimiz 2002 yılından beri eser ve hizmet siyaseti yaptık. Kalıcı kazanımlara odaklandık. Siyasette de hükümette de devlet idaresinde insan ve hizmet odaklı bir anlayışa sahibiz. 2024 yılı mal ihracatımız 2023 yılına göre yüzde 2,5 artış gösterdi. Hizmet ihracatında 110 milyar dolarlık hedefi zaten yakalamıştık. Gelecek sene için çıtayı yukarı çekiyoruz. 390 milyar dolar olarak bu hedefi belirledik. İhracatçılarımızla el ele omuz omuza vereceğiz. Tüm ihracatçılarımızdan daha fazla çaba bekliyorum.