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MSB duyurdu: 36 terörist etkisiz hale getirildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.01.2025 16:50 Güncelleme: 05.01.2025 17:38
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MSB duyurdu: 36 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde 32 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde 32 PKK/YPG'li, Irak'ın kuzeyinde ise 4 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini bildirdi.

MSB duyurdu: 36 terörist etkisiz hale getirildi

MSB tarafından yapılan açıklamada, "Suriye'nin kuzeyinde belirlenen 32 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyinde belirlenen 4 PKK'lı terörist, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelemiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek" denildi.

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MSB duyurdu: 36 terörist etkisiz hale getirildi MSB duyurdu: 36 terörist etkisiz hale getirildi MSB duyurdu: 36 terörist etkisiz hale getirildi

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