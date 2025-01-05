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Yunanistan'da 4 günlük yas ilan edildi

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.01.2025 22:57
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Yunanistan’da 4 günlük yas ilan edildi

Yunanistan'da eski başbakanlardan Kostas Simitis'in hayatını kaybetmesi dolayısıyla 4 günlük ulusal yas ilan edildi.

Yunan Devlet Televizyonu ERT'in haberine göre, bugün hayatını kaybeden 88 yaşındaki Simitis'in cenaze töreninin masrafları kamu bütçesinden karşılanacak.

Yunanistan'da eski başbakanlardan Kostas SimitisYunanistan'da eski başbakanlardan Kostas Simitis

Tören, "başbakanlık görevini yürütürken hayatını kaybetmiş biri" için uygulanacak protokol düzeni ile 9 Ocak'ta yerel saatle 12.00'de yapılacak.

Simitis için ilan edilen ulusal yas nedeniyle 4 gün boyunca tüm kamu kurumlarında bayraklar yarıya indirilecek.

Yunanistan'da eski başbakanlardan Kostas SimitisYunanistan'da eski başbakanlardan Kostas Simitis

Bu sabah ambulansla Korinthos Hastanesi'ne götürülen Simitis'in, hastaneye vardığında öldüğü tespit edilmişti.

1936 doğumlu Simitis, Yunanistan'da defalarca iktidarda yer alan PASOK'un kurucu üyelerindendi.

Simitis, PASOK iktidarında birçok kez bakanlık yaparken, 1996-2004 yıllarında hem parti lideri hem de Başbakan olarak görev almıştı.

Hukuk ve ekonomi eğitimi alan Simitis, akademisyen kimliğiyle de birçok üniversitede dersler vermişti.

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Yunanistan’da 4 günlük yas ilan edildi Yunanistan’da 4 günlük yas ilan edildi Yunanistan’da 4 günlük yas ilan edildi
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