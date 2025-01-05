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Dışişleri'nden Pakistan'daki terör saldırısına ilişkin taziye mesajı

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.01.2025 22:32
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Dışişleri’nden Pakistan’daki terör saldırısına ilişkin taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Turbat şehrinde dün düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınadı.

Bakanlık, Pakistan'da meydana gelen terör saldırısı hakkında yazılı açıklama yaptı.

Turbat'ta dün meydana gelen terör saldırısının şiddetle kınandığı açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet ve yaralılara acil şifa dileğinde bulunuldu.

Açıklamada, Türkiye'nin Pakistan'ın terörle mücadelesini desteklemeyi sürdüreceği ifade edildi.

Pakistan'ın Turbat şehrinde terör saldırısıPakistan'ın Turbat şehrinde terör saldırısı

OLAY

Pakistan'ın Belucistan eyaletinin Turbat şehrinde bir yolcu otobüsünde meydana gelen patlamada en az 4 kişi hayatını kaybetmiş, 5'i ağır 32 kişi yaralanmıştı.

Pakistan basınına yansıyan görüntülerde, patlama yaşanan seyir halindeki yolcu otobüsünün aniden alev aldığı görülmüştü.

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Dışişleri’nden Pakistan’daki terör saldırısına ilişkin taziye mesajı Dışişleri’nden Pakistan’daki terör saldırısına ilişkin taziye mesajı Dışişleri’nden Pakistan’daki terör saldırısına ilişkin taziye mesajı
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