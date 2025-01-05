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Murat Övüç adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.01.2025 20:34
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Murat Övüç adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı

'Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçlamasıyla gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Murat Övüç, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada türban takarak yaptığı paylaşımlarla tepki toplayan Murat Övüç hakkında soruşturma başlatmıştı.

Övüç, "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçlamasıyla Beyoğlu'nda gözaltına alınmıştı.

Övüç'ün 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama, Türk milletini, Cumhuriyeti, devletin kurum ve organlarını aşağılama, kasten yaralama, güveni kötüye kullanma' suçlarından kaydının olduğu tespit edilmişti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Övüç, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Murat Övüç adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı Murat Övüç adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı Murat Övüç adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı

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