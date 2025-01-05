05 Ocak 2025, Pazar
Haberler Gündem Haberleri Bakan Fidan şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret etti

Bakan Fidan şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret etti

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.01.2025 19:48
ABONE OL
Bakan Fidan şehit Astsubay Ömer Halisdemir’in kabrini ziyaret etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Niğde'de 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Astsubay Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret etti.

AK Parti Niğde 8. Olağan İl Kongresi'ne katılan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, kongrenin ardından 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevliyken komutanlığı ele geçirmeye çalışan darbeci Tuğgeneral Semih Terzi'yi vurarak öldüren ve ardından diğer darbe yanlısı askerler tarafından vurularak şehit edilen Astsubay Ömer Halisdemir'in Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesinde bulunan kabrini ziyaret etti.

Bakan Fidan, şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret ettiBakan Fidan, şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret etti

Bakan Fidan, şehidin babası Hasan Hüseyin Halisdemir ile de görüştü.

Dışişleri Bakanı Fidan, Niğde'de şehit Ömer Halisdemir'in babasıyla görüştüDışişleri Bakanı Fidan, Niğde'de şehit Ömer Halisdemir'in babasıyla görüştü

Bakan Hakan Fidan’dan Suriye açıklamasıBakan Hakan Fidan’dan Suriye açıklaması BAKAN HAKAN FİDAN'DAN SURİYE AÇIKLAMASI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bakan Fidan şehit Astsubay Ömer Halisdemir’in kabrini ziyaret etti Bakan Fidan şehit Astsubay Ömer Halisdemir’in kabrini ziyaret etti Bakan Fidan şehit Astsubay Ömer Halisdemir’in kabrini ziyaret etti

Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör