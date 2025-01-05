05 Ocak 2025, Pazar
Haberler Gündem Haberleri AFAD açıkladı! Muğla'da 4 büyüklüğünde deprem

AFAD açıkladı! Muğla'da 4 büyüklüğünde deprem

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.01.2025 20:52 Güncelleme: 05.01.2025 21:21
ABONE OL
AFAD açıkladı! Muğla’da 4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Muğla'nın Menteşe ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 20.43 yaşanan depremin yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği. Saat 20.43 yaşanan depremin yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

AFAD'ın X hesabından yapılan paylaşım AFAD'ın X hesabından yapılan paylaşım

#DEPREM
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Menteşe (Muğla)
Tarih:2025-01-05
Saat:20:43:04 TSİ
Enlem:37.14778 N
Boylam:28.77056 E
Derinlik:7 km

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

05-01-2025 20:43:04 37.1478 28.7706 7 MW 4.0 Menteşe (Muğla) 647896
05-01-2025 20:28:02 37.1497 28.7708 6.98 ML 1.2 Menteşe (Muğla) 647893
05-01-2025 20:19:43 38.9769 37.3919 6.97 ML 1.5 Gürün (Sivas) 647895
05-01-2025 20:17:26 40.1653 31.7178 7 ML 1.4 Beypazarı (Ankara) 647894
05-01-2025 19:58:20 38.2397 38.2422 7 ML 1.2 Yeşilyurt (Malatya) 647892
05-01-2025 19:57:19 37.1536 28.7894 7 ML 2.7 Menteşe (Muğla) 647890
05-01-2025 19:53:04 37.1528 28.8022 7 ML 2.3 Menteşe (Muğla) 647891
05-01-2025 19:18:21 38.13 38.5147 7.04 ML 1.1 Sincik (Adıyaman) 647889
05-01-2025 19:12:53 39.4122 37.3303 7 ML 2.1 Ulaş (Sivas) 647888
05-01-2025 18:48:46 38.9081 26.9606 9.78 ML 1.2 Ege Denizi - Çandarlı Körfezi - [03.25 km] Dikili (İzmir) 647887
05-01-2025 18:42:18 41.4717 34.3944 6.96 ML 1.1 Taşköprü (Kastamonu) 647886
05-01-2025 18:20:52 37.8442 27.1419 8.94 ML 1.1 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [08.86 km] Kuşadası (Aydın) 647885
05-01-2025 18:03:27 36.8033 27.9333 7.35 ML 1.5 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [10.99 km] Datça (Muğla) 647884
05-01-2025 18:00:05 40.8192 27.5156 7.72 ML 3.3 Marmara Denizi - [07.27 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ) 647879
05-01-2025 17:56:08 39.3547 29.2858 7 ML 1.2 Emet (Kütahya) 647882
05-01-2025 17:55:36 39.3572 29.2711 7 ML 1.1 Emet (Kütahya) 647881
05-01-2025 17:48:14 41.47 34.3958 6.95 ML 1.2 Taşköprü (Kastamonu) 647883
05-01-2025 17:48:06 37.1478 28.7383 7.04 ML 1.5 Menteşe (Muğla) 647880
05-01-2025 17:41:22 37.4361 33.7575 7 ML 2.1 Ayrancı (Karaman) 647877
05-01-2025 17:29:32 40.8269 28.1294 11.27 ML 1.3 Marmara Denizi - [21.14 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
AFAD açıkladı! Muğla’da 4 büyüklüğünde deprem AFAD açıkladı! Muğla’da 4 büyüklüğünde deprem AFAD açıkladı! Muğla’da 4 büyüklüğünde deprem
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör