05 Ocak 2025, Pazar
Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan'dan Trabzon Büyükşehir Belediyesine ziyaret

Başkan Erdoğan'dan Trabzon Büyükşehir Belediyesine ziyaret

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.01.2025 17:29
ABONE OL
Başkan Erdoğan’dan Trabzon Büyükşehir Belediyesine ziyaret

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Trabzon 8. Olağan İl Kongresi'ne katılmak üzere Trabzon'a geldi. Başkan Erdoğan, Trabzon Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti, ardından belediye binası önünde kendisini bekleyen vatandaşları selamladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

AK Parti Trabzon 8. Olağan İl Kongresi'ne katılmak üzere kente gelen Başkan Erdoğan'ı, Trabzon Büyükşehir Belediyesi önünde Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve diğer ilgililer karşıladı.

BASINA KAPALI ZİYARET

Erdoğan, basına kapalı gerçekleştirilen ziyarette, Genç ile bir süre görüştü. Başkan Erdoğan, ziyaretin ardından belediye binası önünde kendisini bekleyen vatandaşları selamladı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan’dan Trabzon Büyükşehir Belediyesine ziyaret Başkan Erdoğan’dan Trabzon Büyükşehir Belediyesine ziyaret Başkan Erdoğan’dan Trabzon Büyükşehir Belediyesine ziyaret
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör