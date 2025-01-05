Başkan Erdoğan’dan Trabzon Büyükşehir Belediyesine ziyaret

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

AK Parti Trabzon 8. Olağan İl Kongresi'ne katılmak üzere kente gelen Başkan Erdoğan'ı, Trabzon Büyükşehir Belediyesi önünde Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve diğer ilgililer karşıladı.

BASINA KAPALI ZİYARET

Erdoğan, basına kapalı gerçekleştirilen ziyarette, Genç ile bir süre görüştü. Başkan Erdoğan, ziyaretin ardından belediye binası önünde kendisini bekleyen vatandaşları selamladı.