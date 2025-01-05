Bakan Hakan Fidan’dan Suriye açıklaması: Yaptırımlar kalksın altyapısı yeniden kurulsun diye çalışıyoruz

AK Parti Niğde 8. Olağan İl Kongresi (AA)

"İSTİKRAR İÇİN KALKINMA PROJELERİNİ HAYATA GEÇİRİYORUZ"

Bakan Fidan, diğer komşulara yönelik siyasetlerinin de aynı bakış açısıyla şekillendiğini vurgulayarak şöyle devam etti:

"Biz hem bölgemiz hem komşu ülkelerde barış olsun, istikrar olsun istiyoruz. Bütün dış politikamızın, bütün çalışmalarımızı bu hedefin etrafında şekillendiriyoruz. Bunun için siyasi destek veriyoruz, tecrübe aktarıyoruz, kalkınma projelerini hayata geçiriyoruz. Örneğin, bazılarınızın bildiği bir kalkınma yolu projesi vardır. Bu proje yıllardır çatışmayla, istikrarsızlıkla anılan değerli komşumuz, kardeşlerimizin bulunduğu Irak halkının Türkiye ile beraber hayata geçirmek istediği bir proje. Cumhurbaşkanımız, bizler bu destek veriyoruz. Bu projenin adı 'Kalkınma yolu.' Basra Körfezi'nden başlayıp Irak'tan geçen, Türkiye'den geçen, Avrupa'ya giden muazzam bir proje. Bunun gibi birçok lojistik projesini, ekonomi projesini, enerji projesini, ticaret projesini, sanayi projesini, teknoloji projesini hayata geçirmek için çalışıyoruz. Değerli arkadaşlar bunlar önemli. Bunlar niye önemli? Sizlerin verdiği siyasi iradeyle, bizlerin başlattığı çalışmanın aşamaları var. Bu aşamaları bir daha hatırlayalım. Birincisi istikrarı sağlamaktı, sağladık. İkincisi, güvenliği sağlamaktı, sağladık. Üçüncüsü yüzyıllardır birikmiş altyapı problemlerini hayata geçirmek için ne yaptık? Sağladık. Şimdi üstyapıyı, süper ülkelerin seviyesine çıkartıp sadece kendimizin zengin olduğu bir ülke değil, aynı zamanda bölgemizin de kalkındığı bir ülke, bölge haline geldi. Bütün hedef bu arkadaşlar. Buna yönelik aşama aşama çalışmaya devam ediyoruz. Bölgemizde herkesin müreffeh, eşit ve güven içinde yaşadığı bir ortamda çatışma çıkmaz, istikrarsızlık olmaz, emperyalistlerin, bölücülerin de hedef oyununa gelmezsiniz arkadaşlar."

"KUDÜS DAVASINDA GERİ DURMAMIZ İMKANSIZ"

Filistin'de barış ve adalet tesis edilmedikçe uyku uyuyamayacaklarının altını çizen Bakan Fidan, şöyle konuştu:

"Gazze'de bütün dünyanın gözü önünde devam eden soykırım durmadıkça bize huzur yok. Bunu durdurmak için arkadaşlar diplomasi alanında attığımız adımları siz de görüyorsunuz. Yaklaşık 1,5 yıldır adım atılması gerekiyorsa hepsini attık. Ne kadar inisiyatife öncülük edilmesi gerekiyorsa hepsini yapıyoruz. Bunları tek tek sıralamaya gerek yok. Cumhurbaşkanımızın, bizlerin bu konudaki hassasiyeti ortada. Sizlerin bu konudaki hassasiyeti ortada. Bu millet, Filistin davasını başının üstünde taşıyor. Kudüs'ün asla bir işgal altında olmaması için her gün duasını, çabasını eksik etmiyor. Bu gerçek ortada olduğu sürece bizim devlet olarak, millet olarak, hareket olarak Filistin davasında, Kudüs davasında geri durmamız imkansız. Bunun için bütün imkanlarımızı seferber etmeye, Allah'ın izniyle devam edeceğiz. Bunu en usta, en stratejik, en iyi şekilde nasıl yapmak gerekiyorsa o şekilde yapmaya devam edeceğiz. Sizler bu davanın içindeyseniz, bu hareketin içindesiniz. Buradaki duygu selini, inanış parametrelerini, her şeyi biliyorsunuz. Bu gerçeklik ortadayken AK Parti'nin, Cumhurbaşkanımızın, Filistin davasına gerekli önemi vermediğini söylemek, iftiraların en büyüğüdür. Yalanların en büyüğüdür. Biliyorsunuz bazı yolları sadece kader birliği yaptığınız arkadaşlarınızla yürüyebilirsiniz. Kardeşlerinizle yürüyebilirsiniz. Biz Türk devletleri toplumuna da bu gözle bakıyoruz. Çok şükür Yukarı Karabağ artık özgür. Bu hepimiz için bir gurur ve sevinç kaynağıdır. Biz şunu çok iyi biliyoruz; Türk devletleri bir araya gelirse daha etkili, daha güçlü ve daha caydırıcı olur. İnşallah Türk devletleriyle ilişkilerimiz daha da derinleşecek, Kıbrıs'ın da dahil olacağı küresel bir aktöre dönüşecektir."

"GÖRÜŞLERİMİZ ÖNEMSENİYOR, SÖZÜMÜZ DİNLENİYOR"

Bakan Hakan Fidan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Altyapı, üstyapı yatırımlarını gerçekleştiriyoruz. Gençlerimiz eğitim aldı, bürokrasimiz önemli bir dönüşüm yaşadı, tecrübe kazandı. O noktada çevremizde ve küresel sorunlarla daha fazla ilgilenmeye başladık. Ulaştırma alanındaki adımlarımız ticaretleri güçlendirdi. Askeri gücümüz, dış politikadaki sözümüzün ağırlığını pekiştirdi. Savunma sanayimiz, uzak coğrafyalardaki etkimizi arttırdı. Görüşlerimiz önemseniyor, sözümüz dinleniyor. Türkiye artık 'O ne der, bu ne düşünür?' diye yönetilen bir ülke değil. Artık devletimizle milletimiz arasında sarsılmaz bir uyum var. Yıllardır istihbarat, silahlı kuvvetler, güvenlik ve dış politika alanlarında çalışmış bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Bir masaya oturduğunuz zaman hissettiğimiz özgüven milletimizin bize vermiş güçten kaynaklanıyor. Bugünkü başarı, sizin başarınızdır. Destan, sizin destanınızdır. Bildiğiniz üzere çok kritik zamanlarda devletimizin en hassas gündemlerinin görüşüldüğü masalarla uzun yıllar bulundum. Cumhurbaşkanımızın şartlar ne olursa olsun Türkiye'nin çıkarlarını savunmaktan bir an olsun geri durduğunu görmedim arkadaşlar. Bizler attığımız her adımda ecdadımıza layık olmaya çalıştık. Büyüklerimizin dualarını hak etmeye çalıştık. Şehidimiz Ömer Halisdemir'e layık olmaya çabaladık. Kahraman şehidimizin babası Hasan amcamız da aramıza gelip bizleri onurlandırdı. Kendisinden Allah razı olsun. Böyle bir evlat yetiştirdiği için var olsun. Ömer kardeşimizin bize teslim ettiği bağımsızlık bayrağını bizler inşallah düşürmeden taşıyacağız değerli arkadaşlar.